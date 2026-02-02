Un aterrizaje frustrado en Gibraltar con una escala en Málaga convierte un vuelo desde Londres en una odisea de ocho horas

El viaje frustado entre Málaga y Gibraltar del vuelo entre Londres y el Peñón de este lunes.

La operativa del aeropuerto de Gibraltar se ha visto totalmente alterada este lunes 2 de febrero a causa de los fuertes vientos, que han obligado a desviar a Málaga todas las llegadas y salidas programadas, afectando tanto a pasajeros procedentes del Reino Unido como a quienes tenían previsto salir desde el Peñón.

En cuanto a las llegadas, los dos vuelos previstos para la mañana fueron desviados al aeropuerto de Málaga. El vuelo EZY6671 de easyJet procedente de Birmingham, con aterrizaje programado a las 10:10, fue desviado directamente a Málaga. La misma situación se produjo con el vuelo BA494 de British Airways procedente de Londres-Heathrow, también previsto para las 10:10, que finalmente aterrizó en el aeropuerto malagueño alrededor de las 16:42 tras un intento frustrado de hacerlo en el Peñón.

El avión de British Airways, un Airbus A320, había salido de Londres-Heathrow a las 7:29 (hora local) con un retraso de más de una hora, y llegó a Málaga a las 12:30. Ante la imposibilidad de aterrizar por las condiciones meteorológicas adversas, fue desviado a Málaga, desde donde despegó a las 14:15, con destino Gibraltar, pero ante la imposibilidad de aterrizar en el Peñón regresó a Málaga a las 16:42.

También las salidas desde Gibraltar se vieron afectadas y se trasladaron a Málaga. Los pasajeros del vuelo EZY6672 de easyJet con destino Birmingham fueron trasladados en autobuses desde Gibraltar.

El vuelo BA495 de British Airways con destino Londres-Heathrow, previsto para las 11:00, tampoco pudo salir desde el Peñón. La aerolínea reprogramó la operación desde Málaga, con salida prevista a las 21:30 y llegada a Londres a las 23:00 (hora de Reino Unido).

EasyJet ha informado a sus pasajeros de que la reubicación de vuelos en Málaga se debe a fuertes vientos en Gibraltar, subrayando que se trata de una circunstancia extraordinaria ajena a la aerolínea. La compañía ha organizado el traslado por carretera hasta el nuevo aeropuerto de salida y ha advertido de que, una vez en Málaga, los viajeros podrían necesitar nuevas tarjetas de embarque y reetiquetado del equipaje.

Según la aerolínea, el retraso acumulado en los vuelos se debe al impacto del viento en la rotación de aeronaves, lo que ha limitado el número de aviones capaces de aterrizar y despegar en el aeropuerto gibraltareño a lo largo de la jornada.