La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar cree que el tratado es una "esperanza" para la economía de toda la comarca

La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) ha expresado su satisfacción por el tratado publicado por la Unión Europea relativa a la situación del Peñón tras el Brexit, considerando que el nuevo marco Schengen que se recoge en este documento representa "una oportunidad para superar definitivamente esas barreras físicas y psicológicas", sustituyendo los controles sistemáticos por inspecciones aleatorias y justificadas, como ocurre en otras fronteras internas de la Unión Europea.

En un comunicado, la asociación ha recordado que este acuerdo afecta directamente a más de 15.550 trabajadores transfronterizos, de los cuales 10.860 son españoles, la mayoría residentes en La Línea de la Concepción, junto con otros ciudadanos europeos, entre ellos 920 portugueses, además de 134 gibraltareños y 1.620 británicos que viven en España y trabajan en el Peñón.

El colectivo celebra "este paso histórico" como "una esperanza de normalización y mejora real de la vida de los trabajadores, sus familias y la economía de toda la comarca del Campo de Gibraltar". "Durante décadas el trabajo transfronterizo ha sido una vía de sustento para miles de hogares linenses ante la falta de oportunidades laborales en nuestra zona, castigada por el desempleo y el olvido institucional", ha advertido esta entidad, apuntando que la Verja ha sido en estos años "un foco constante de tensiones y humillaciones hacia los trabajadores", debido a "colas interminables de hasta 14 horas para vehículos y más de tres horas a pie, retrasos injustificados, gestos de desprecio o medidas arbitrarias que han afectado a la dignidad de personas que solo buscan ganarse la vida honradamente".

Es por eso que la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar ha entendido que este nuevo marco Schengen es "una oportunidad" para dejar atrás esas "barreras físicas y psicológicas", poniendo el foco también en "la necesidad" de resolver problemas laborales y sociales "todavía pendientes", como la doble imposición fiscal, el reconocimiento total de los años trabajados en Gibraltar, la protección por enfermedad y accidente, el acceso al desempleo, la homologación de las pensiones y la eliminación de "prácticas abusivas" como los contratos verbales o de "cero horas", ha enumerado.

La asociación ha valorado las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el acuerdo Schengen para Gibraltar, en las que apuntaba que este se diseña para garantizar, equiparar y mejorar la situación de los trabajadores transfronterizos españoles y no para restringirla. "Aplaudimos esta visión y confiamos en que el texto final del acuerdo cumpla con esa prioridad, porque la prosperidad compartida no será real sin justicia laboral y social para quienes cruzan la frontera cada día", ha concluido Ascteg.