Gibraltar, en alerta: la Policía refuerza la seguridad en sus lugares judíos tras el ataque terrorista en Mánchester

La Royal Gibraltar Police (RGP) ha anunciado este jueves un aumento en las medidas de seguridad en los lugares y sedes judías del Peñón, en respuesta al trágico ataque ocurrido en Manchester (Reino Unido), que dejó dos muertos y cuatro heridos durante una ceremonia en una sinagoga.

El incidente tuvo lugar el pasado jueves en la ciudad inglesa durante la celebración de Yom Kippur, uno de los días más sagrados del calendario judío. Según las autoridades británicas, el britanico de origen sirio Jihad Al-Shamie, de 35 años, entró armado con un cuchillo irrumpió en la sinagoga, provocando la muerte de dos hombres y dejando conmocionada al país.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la RGP expresó "sus más profundas condolencias a las familias y amigos afectados por los horribles hechos en Manchester", subrayando su solidaridad con la comunidad judía británica.

Medidas de seguridad

La policía gibraltareña ha informado que, como medida preventiva, incrementará la presencia policial en los sitios de interés para la comunidad judía en el territorio. Esto incluirá patrullas más frecuentes y la intensificación del contacto con el Comité de Seguridad Judía local, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Todos los agentes de la RGP han sido instruidos para permanecer en un estado de alerta elevado y reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa o comportamiento fuera de lo común. Las autoridades han instado a la población a colaborar con la vigilancia, haciendo énfasis en la importancia de informar cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la seguridad.

"Instamos al público a mantener la vigilancia y reportar cualquier cosa que parezca fuera de lugar o sospechosa", señaló la RGP. La policía ha recordado que se pueden realizar denuncias a través del número de teléfono 200 72500, del portal en línea police.gi, o, en caso de emergencia, llamando al 999.

Alertas internacionales

Tras el ataque, la Greater Manchester Police desplegó un número adicional de agentes en toda la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger otros lugares de culto. Según informes del diario The Guardian, tanto el MI5 como la policía antiterrorista del Reino Unido mantendrán un nivel de alerta elevado durante las próximas semanas, monitoreando posibles amenazas relacionadas con ataques de naturaleza similar.

El incidente ha generado alarma internacional y ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los lugares de culto ante actos violentos, reforzando la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos en comunidades judías y otros grupos religiosos.

Organizaciones comunitarias en Gibraltar han expresado su apoyo a las víctimas y a sus familias, así como su respaldo a las medidas de seguridad implementadas por la RGP. Líderes locales han enfatizado la importancia de la cooperación entre autoridades y ciudadanía para prevenir tragedias y mantener la convivencia pacífica en el territorio.

La Policía de Gibraltar continuará evaluando la situación y ajustando sus estrategias de seguridad conforme evolucione la alerta, asegurando que tanto residentes como visitantes puedan asistir a sus lugares de culto con "tranquilidad y confianza".

Judíos gibraltareños

Actualmente, la comunidad judía en Gibraltar es pequeña, con aproximadamente 500 a 600 miembros en un territorio de unas 34.000 personas. A pesar de su tamaño, tiene un papel importante en la vida cultural y social del Peñón.

Los gibraltareños judíos siguen mayoritariamente la tradición sefardí, aunque también hay algunas familias de origen ashkenazí. La comunidad mantiene su idioma histórico, el Ladino, aunque el inglés es la lengua principal en la vida cotidiana.

Gibraltar es conocida por tener algunas de las sinagogas más antiguas y activas de Europa. Se trata de la Kahal Kadosh Shaar HaShamayim, Fundada en 1724, es una de las sinagogas más antiguas del Reino Unido y Europa occidental. Y de la Nefutsoth Yehuda, Otra sinagoga histórica que sirve a la comunidad sefardí local.

Además de los servicios religiosos, estas instituciones actúan como centros comunitarios, ofreciendo educación, actividades culturales y apoyo social.

La comunidad judía en Gibraltar mantiene escuelas y programas educativos para preservar la tradición y enseñar hebreo, historia judía y costumbres sefardíes a las nuevas generaciones. También celebran festividades con gran devoción, como Yom Kippur, Rosh Hashaná y Janucá, muchas veces con participación abierta a toda la comunidad gibraltareña.