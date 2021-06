El alcalde de Gibraltar lanza un emotivo vídeo para celebrar el día del Orgullo Gay

Gibraltar ha lanzado un vídeo para conmemorar el Orgullo Gay, dentro de la campaña We are one (Somos uno) que lleva vigente en el Peñón todo el año. En la pieza audiovisual participan miembros de la comunidad LGTBI, con el alcalde Christian Santos a la cabeza en la que muestran mensajes de orgullo y respeto hacia la diversidad sexual.

"Se fuerte, se resiliente, sé tú", comienza el alcalde en la pieza, en la que a continuación distintas personas muestran su orgullo por su orientación sexual. "Soy feliz siendo exactamente como soy", afirma una chica. "Deberíamos tener el derecho a ser quiénes somos", comenta una integrante de una pareja lesbiana. "Solo tienes una vida. Vívela de la manera que quieres", añade la pareja del alcalde, en una sucesión de imágenes reivindicativas y testimonios en la que todos reafirman su identidad sexual sin complejos para terminar deseando un feliz día del Orgullo Gay.

Santos, primer regidor del Peñón abiertamente homosexual, ha programado una serie de eventos durante el mes de junio entre los que se incluye una campaña online en Facebook e Instagram, así como un evento Photo Booth que tendrá lugar en el Ayuntamiento el próximo 28 de junio.

“Estoy encantado de fomentar un espíritu de inclusividad y apertura en la comunidad. La campaña We Are One celebrará a todos los ciudadanos independientemente de su género, etnia, religión y color, y el objetivo de estos eventos es que todos los participantes se sientan aceptados e incluidos”, ha comentado el alcalde.