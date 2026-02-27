Albares garantiza la presencia "visible" de policías españoles en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, asegura que los agentes de la Policía Nacional que realizarán los controles Schengen en Gibraltar estarán claramente visibles para todos los viajeros, una vez entre en vigor el acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido, hecho público este jueves.

“Los policías nacionales van a estar bien visibles, de uniforme, tal como ocurre en cualquier aeropuerto donde controlan la normativa Schengen”, ha explicado este viernes Albares en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE, recogida por Europa Press. Además, recalcó que estos agentes tendrán la última palabra para autorizar la entrada en el espacio Schengen.

Con la supresión de la Verja, los controles fronterizos se trasladarán al puerto y aeropuerto de Gibraltar, donde se realizará primero un control por agentes gibraltareños y posteriormente un segundo control por la Policía Nacional española. Albares aclaró que, aunque España supervisará la normativa Schengen, "Gibraltar no formará parte del espacio sin fronteras". "Sobre eso no hay ninguna duda, exactamente igual que sobre quién realiza los controles aduaneros", que ahora se realizarán en puestos en La Línea, Algeciras y Sagunto, ha insistido el ministro, que ha reconocido de hecho, esta es una de las cuestiones que llevó "mucho tiempo negociar".

El ministro destacó que este tratado es un “acuerdo histórico” y subrayó que la soberanía española sobre el Peñón queda protegida y blindada. Respecto a los plazos, confía en que el acuerdo esté ratificado “poco antes o poco después del verano”, aunque su aplicación provisional podría comenzar antes, con el inicio de las obras de adecuación de las instalaciones para la nueva situación.

Albares también afirmó que mantiene “una muy buena relación” con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y que seguirá colaborando estrechamente para gestionar los intereses comunes.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia española recordó que desde el primer día ha mantenido transparencia y comunicación constante con todos los alcaldes del Campo de Gibraltar, incluyendo los de La Línea y Algeciras. “Les traslado toda la información y ya se les ha enviado el acuerdo para que lo tengan en cuanto se publique”, explicó.

El acuerdo, además de eliminar la Verja, permitirá la armonización de impuestos indirectos y la libre circulación de personas y mercancías entre ambos lados de la frontera, dando inicio a una nueva etapa de colaboración y apertura económica en la zona.