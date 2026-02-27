Albares defiende su “transparencia absoluta” sobre el tratado de Gibraltar con los alcaldes de la comarca

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que “desde el primer día” está llevando a cabo un “ejercicio de absoluta transparencia y comunicación constante con todos los alcaldes” del Campo de Gibraltar, incluidos, por ejemplo, los de La Línea o Algeciras, "dos municipios que se beneficiarán significativamente del acuerdo sobre las relaciones con Gibraltar".

“Hablo con ellos continuamente, les traslado toda la información y, de hecho, este jueves les envié inmediatamente una carta con el acuerdo para que pudieran tenerlo”, declaró Albares en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press. Justificó que el documento se entregara inicialmente en inglés porque “quería que tuvieran el texto oficial que se va a aprobar, aunque habrá traducción al español y la tendrán en cuanto esté lista”.

El ministro destacó que se ha reunido “en muchísimas ocasiones” con los alcaldes y con representantes de la Junta de Andalucía, y subrayó que el tratado “simplemente pone por escrito, con fuerza jurídica, la realidad de convivencia diaria en el Campo de Gibraltar”.

Albares calificó el acuerdo como “histórico”, señalando que “todos los gobiernos de la democracia han intentado lograr un acuerdo así con el Reino Unido, pero este es el Gobierno que ha conseguido este tratado histórico”.

Sobre los plazos, indicó que el verano será clave tanto para la ratificación del acuerdo como para la aplicación de ciertas medidas del tratado. “Si todo va bien, se prevé que esté ratificado un poco antes o un poco después del verano”, afirmó.

Asimismo, explicó que la Comisión Europea ha solicitado una aplicación provisional, por lo que existe “bastante confianza” en que antes del verano se produzca la entrada en vigor del acuerdo, la caída de la Verja, el inicio de la armonización de impuestos indirectos y la libre circulación de personas y mercancías”.