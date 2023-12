Nuevo incidente en aguas próximas al Peñón entre un barco de la Armada Española y uno de la Royal Navy

El Buque de Acción Marítima (BAM) Meteoro de la Armada Española ha patrullado este viernes por la mañana en aguas próximas a Gibraltar, en la zona de Levante, donde ha sido seguido por el buque HMS Dagger de la Royal Navy.

El observador del Estrecho Michael J. Sánchez ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter) un post con un mapa y la localización de ambos buques para informar sobre lo que los gibraltareños consideran una "incursión" en aguas territoriales británicas de Gibraltar, cuando en realidad se trata de aguas españolas.

"España presiona al Reino Unido durante las negociaciones sobre Gibraltar y la futura relación con la UE/España enviando un buque de guerra a aguas británicas esta mañana", escribe J. Sánchez en su cuenta. La Comisión Europea y Reino Unido han anunciado que retomarán la negociación sobre el Brexit en Gibraltar este miércoles, 13 de diciembre, en Londres.

El Meteoro (P-41) es una embarcación que está diseñada para realizar diferentes misiones militares, ya sea realizando tareas de presencia, vigilancia o neutralización. No obstante, el grueso de sus misiones se fundamentan en las Operaciones de Seguridad Marítima (MSO).

Adicionalmente, el Meteoro puede desarrollar misiones de protección de los intereses marítimos nacionales y de control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, según indica la Armada Española en su página web. Por último, el buque también se encuentra preparado para realizar misiones de policía marítima colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como misiones de vigilancia, salvamento y lucha contra la contaminación marina.

