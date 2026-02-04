El aeropuerto de Gibraltar realiza un simulacro para poner a probar su respuesta a posibles incidentes

El aeropuerto de Gibraltar ha llevado a cabo un simulacro para poner a prueba su capacidad de respuesta ante un posible incidente aéreo, conforme a las funciones que le asignan las Órdenes de Emergencia del aeródromo. El simulacro, realizado el pasado martes, incluyó la activación del Centro de Atención a Familiares y Amigos y del Centro de Reencuentro de Pasajeros y contó con personal no esencial como figurantes para comprobar el funcionamiento de los distintos procesos y procedimientos operativos.

Como en todos los simulacros, y bajo la coordinación de la Oficina de Contingencias Civiles, las organizaciones participantes elaborarán ahora las conclusiones extraídas con el objetivo de ajustar o mejorar los planes vigentes.

“Este tipo de simulacros garantiza que el aeropuerto de Gibraltar cumpla con la normativa vigente y permite que el personal tenga claras sus funciones en un escenario que esperamos no llegue nunca a producirse. Quiero agradecer a nuestros compañeros del AFRS [Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Aeropuerto, Airport Fire & Rescue Service] la ayuda prestada para preparar y ejecutar el simulacro, así como al personal que participó por su compromiso”, manifestó el director de la terminal aérea, Terence López.

El ministro de Igualdad, Empleo, Cultura y Turismo, con responsabilidad sobre la Aviación Comercial y Gibraltar Air Terminal Ltd, Christian Santos, estuvo presente durante el simulacro: “Estos ejercicios son una parte esencial de la operativa de un aeropuerto. Ponen en valor el trabajo que se realiza entre bastidores para garantizar que el aeropuerto de Gibraltar esté preparado ante cualquier incidente. Espero que nunca sea necesario recurrir a esta formación, pero agradezco que la dirección y el personal del aeropuerto estén listos para actuar si fuera necesario”.