Aduanas de Gibraltar intercepta una narcolancha de 14 metros tras una persecución marítima

El Servicio de Aduanas de Gibraltar se ha incautado de una lancha semirrígida de 14 metros de eslora tras una persecución en el mar qur tuvo lugar el pasado domingo 15 de febrero frente a la zona de levante del Peñón. La operación se saldó con cuatro detenidos y dos agentes heridos leves.

La intervención tuvo lugar cuando la Sección Marítima de Aduanas recibió sobre las 9:00 un aviso alertando de la presencia de una embarcación sospechosa navegando en aguas próximas a Gibraltar. Hasta la zona se desplazó la patrullera HMC Sentinel, que localizó una lancha de 14 metros equipada con cuatro motores fueraborda de 300 caballos cada uno.

Al detectar la presencia policial, la embarcación emprendió una huida a gran velocidad, realizando maniobras evasivas extremadamente peligrosas. La virulencia de la persecución provocó que varios ocupantes salieran despedidos de sus asientos y que los motores quedaran momentáneamente detenidos, lo que permitió su interceptación.

Los agentes de Aduanas, con el apoyo de efectivos de la Policía del Ministerio de Defensa de Gibraltar, procedieron al abordaje y remolque de la lancha hasta el Puerto. La lancha la tripulaban cuatro personas, que fueron detenidas como presuntas autoras de delitos de posesión e importación de mercancía prohibida, obstrucción a la labor policial y navegación peligrosa.

Durante la operación, dos funcionarios de Aduanas resultaron heridos leves y tuvieron que ser trasladados al Hospital de San Bernardo, donde recibieron atención médica y fueron dados de alta ese mismo día.