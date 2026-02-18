La Royal Navy hostiga al 'BAM Furor' de la Armada española en su paso por la Bahía de Algeciras

Nuevo episodio de hostigamiento de la Royal Navy a la Armada española en la Bahía de Algeciras. Según reflejan varios observadores marítimos de Gibraltar, el HMS Cutlass británico ha escoltado en las últimas horas al Buque de Acción Marítima Furor (P-46) en su paso por las aguas de soberanía española que el Peñón reclama como británicas. De momento, no ha constancia de que se vaya a producir ninguna queja diplomática.

El HMS Cutlass ha participado desde las 9:00 hasta las 13.00 de este miércoles en unas maniobras militares en la Bahía, un ejercicio de superficie (SURFEX) que incluye maniobras a alta velocidad y disparos de fogueo. El patrullero forma parte del Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy y está diseñado para operaciones de vigilancia y control marítimo.

La presencia del BAM Furor en la Bahía de Algeciras es inesperada, puesto que el buque inició el 19 de enero su despliegue en la costa occidental de África y el Golfo de Guinea, en el marco de una iniciativa de la Unión Europea orientada a incrementar la seguridad marítima, mejorar el conocimiento del entorno y fomentar la cooperación con los países ribereños de la región. El despliegue se prolongará durante el primer semestre del año.

La dotación del Furor está compuesta por 50 hombres y mujeres, que se ve reforzada durante el despliegue hasta alcanzar un total de 78 personas a bordo.

El buque, con base en el Arsenal de Cartagena, está al mando del capitán de corbeta Ángel García y se sumó a esta misión, como explica su comandante, “tras un exigente periodo de preparación y certificación, que hemos desarrollado durante el último año y medio, una tarea exigente que se ve recompensada con la oportunidad de representar a España en una región estratégica”.

El Golfo de Guinea es un área de especial interés para la seguridad nacional y europea, afectada por la piratería, los robos a mano armada y múltiples tráficos ilícitos, y fundamental para la protección de las líneas marítimas de suministro energético y de la flota pesquera española.

En septiembre del año pasado, el Furor fue noticia porque el Gobierno lo envió al Mediterráneo para apoyar a los barcos que integraban la Global Sumud Flotilla de apoyo a Gaza. Su misión era de apoyo a los españoles en caso de que necesitaran auxilio humanitario, motivo por el que no intervino cuando la Armada israelí abordó las embarcaciones y detuvo a todos los integrantes de la misma, entre los que había 48 españoles, incluidos dos miembros de ETA y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

El Furor es el sexto patrullero oceánico de la Clase Meteoro y el segundo de los dos buques que componen la extensión a la 1ª serie de BAM que la empresa nacional Navantia construyó para la Armada Española. Fue construido en su astillero de Ferrol (La Coruña), a diferencia de los cinco primeros de la clase que lo hicieron en los astilleros de Puerto Real y La Carraca. La puesta de quilla tuvo lugar el 29 de abril de 2016, su botadura se realizó el 8 de septiembre de 2017, y fue entregado a la Armada el 21 de enero de 2019. A bordo porta un cañón Oto Melara 3 pulgadas y dos ametralladoras MK-38 Mod.2 25 mm. de fabricación israelí.