Aduanas de Gibraltar incauta 40 kilos de cannabis en aguas del Estrecho

El Servicio de Aduanas de Gibraltar (HM Customs) ha incautado un fardo de 40 kilogramos de cannabis durante una operación de patrullaje rutinario realizada el pasado sábado 30 de agosto en aguas del territorio británico.

La detección del alijo se produjo cuando la tripulación del buque patrullero HMC Sentinel localizó el paquete flotando a aproximadamente tres millas náuticas al sur de Punta Europa, durante una de sus operaciones de vigilancia marítima habituales.

Tras el rescate del fardo y su traslado a tierra firme, los análisis posteriores confirmaron que se trataba efectivamente de cannabis, según informó el Servicio de Aduanas en un comunicado oficial.

Las autoridades gibraltareñas han subrayado su compromiso continuo con la protección de las aguas que rodean al Peñón. "Las patrullas marítimas rutinarias, realizadas tanto de día como de noche, constituyen una parte vital de nuestra estrategia de control para prevenir, detectar y disuadir actividades ilícitas", han declarado desde el organismo aduanero.