El accidente del OS 35 en Gibraltar se debió a "un error de juicio" del capitán y "pudo haberse evitado" con un práctico

La Línea/El accidente del granelero OS 35 el 29 de agosto de 2022 en la Bahía de Algeciras se debió a un "un error de juicio" del capitán, "no detectado por el equipo del puente, al salir del fondeadero occidental" y pudo haberse evitado si la maniobra hubiera estado a cargo de un práctico. Así lo considera el informe final realizado por encargo del Gobierno por la Oficina del Oficial para el Cumplimiento de la Investigación de Accidentes Marítimos (Office of the Marine Accident Investigation Compliance Officer) de Gibraltar, que recomienda al Puerto gibraltareño "introducir el pilotaje obligatorio" para los buques que salgan de dicha área marítima.

El OS 35 colisionó con el buque metanero de gas natural licuado Adam LNG, que sufrió daños menores. Los investigadores creen que no influyó en el choque. La gestión del incidente quedó en manos de la Autoridad Portuaria de Gibraltar, que dirigió el buque hacia el lado este del Peñón, a unos 200 metros de Catalan Bay y unos 400 de las costas de La Línea, para poder vararlo y tratar de minimizar en lo posible el riesgo de que se hundiera. Tenía daños significativos en la parte de estribor, entre ellos una brecha en el centro del casco, por debajo de la línea de flotación, de una longitud aproximada de 10 por 4 metros. La proa del buque quedó apoyada en el fondo del mar a 17 metros de profundidad, escorada 3 grados a estribor. La embarcación, cargada con 183 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante, provocó un vertido que afectó a las costas de Gibraltar y La Línea, así como a varios caladeros de pesca.

El 'OS 35', partido en dos, a bordo del 'Fjord'. / Verdemar

El informe afirma que aquel día fatídico, "mientras el OS 35 maniobraba en reversa, el registro del ECDIS (sistema electrónico de navegación) mostraba que, a medida que el rumbo continuaba girando a estribor, el buque habría pasado con una distancia segura por delante del Adam LNG, dado que el viento y el flujo de la marea eran insignificantes". Sin embargo, la percepción del capitán fue que su buque se desplazaba hacia el metanero, "lo que resultaría en una colisión". "Este error llevó al capitán a poner el motor a máxima potencia adelante y el timón completamente a babor. En lugar de evitar la colisión, esta acción causó que la popa del OS 35 colisionara con la proa del Adam LNG a una velocidad de 3 nudos".

Los investigadores aclaran que el pilotaje no es obligatorio para la salida del fondeadero occidental de Gibraltar y que el capitán decidió no solicitar un práctico, pero, si este hubiera estado a bordo, "es muy probable que se hubiera utilizado una maniobra alternativa para salir del fondeadero, en lugar de una prolongada maniobra en reversa".

"Si un práctico hubiera estado a bordo, es muy probable que la colisión se hubiera evitado. La introducción del pilotaje obligatorio podría proporcionar una barrera efectiva para prevenir accidentes similares en el futuro", se lee en el documento, que especifica que "aunque la frecuencia de colisiones al salir del fondeadero es baja, el impacto potencial de este tipo de accidentes es alto, debido al riesgo de contaminación grave por hidrocarburos". "En los últimos 15 años, no se han registrado colisiones significativas en el fondeadero con un práctico a bordo, a pesar de que se realizan unas 8.700 maniobras de pilotaje al año", añade.

El informe asegura que el operador de tráfico marítimo (VTS) no recomendó, como es habitual, que el OS 35 maniobrara hacia el oeste desde el fondeadero occidental antes de dirigirse al estrecho de Gibraltar. "El VTS no fue consciente del cambio de maniobra del OS 35 hasta que ya era demasiado tarde para evitar la colisión, y su intervención fue ineficaz. Cuando advirtió del riesgo de colisión, la colisión ya había ocurrido. Si el VTS hubiera estado al tanto de la maniobra prevista del OS 35 antes de autorizar su salida, habría estado mejor preparado para supervisar si la maniobra se estaba realizando de manera efectiva", apostilla. Tras el choque, su respuesta sí fue "efectiva".