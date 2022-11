Reino Unido dice que aún quiere un tratado con la CE sobre Gibraltar pero se prepara para el peor escenario

El Gobierno de Reino Unido ha renovado este miércoles su compromiso con la posible firma de un tratado internacional que regule las relaciones de Gibraltar con la Unión Europea después del Brexit mientras sigue sin responder a la propuesta que ha dejado sobre la mesa la Comisión Europea para comenzar a elaborar un borrador.

A pesar de la falta de avances que marcan las negociaciones en los últimos meses y que hacen incluso temer por una ruptura, el ministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly, ha afirmado que "un acuerdo sería lo mejor para el Reino Unido, los gibraltareños y España".

Lo ha dicho durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes ante el Comité de Escrutinio Europeo, que visitó Gibraltar en julio, en la que ha explicado que los funcionarios del Gobierno están tan centrados en llevar a buen puerto la negociación como en prepararse para el no acuerdo.

Esto llevaría al Ejecutivo de Rishi Sunak a adoptar medidas que garanticen la resiliencia económica de Gibraltar, la continuidad de la llegada de sus suministros y que el flujo de personas a través del paso fronterizo con La Línea sea "lo más rápido posible".

Cuando las conversaciones entre la delegación de la Comisión Europea -con España como parte fundamental- y la británica -en la que se integra el Peñón- parecen estancadas, Cleverly ha asegurado que el ministro de Asuntos Exteriores dice que queda "un número relativamente pequeño de cuestiones pendientes en las negociaciones del tratado sobre la futura relación de Gibraltar con España y la UE". No ha especificado que esos pocos apartados que quedan por cerrar son los más importantes y los más controvertidos, caso del papel militar del Peñón y el modo en que se controlará la entrada y salida de personas en el Espacio Schengen en el caso de que desaparezca la Verja, como era la intención en el Fin de Año de 2020.

La diputada independiente Margaret Ferrier le preguntó si el Reino Unido proporcionaría apoyo financiero a Gibraltar en caso de que no se pudiera llegar a un acuerdo. Pero el ministro de Relaciones Exteriores no se pronunció con claridad. Cleverly dijo que no quería entrar en detalles sobre lo que podría estar en proyecto porque su Gobierno no conoce qué podría necesitar el de Gibraltar en el caso de un no acuerdo. Ahí enfatizó que la mayor parte del esfuerzo está en resolver todos los problemas de las negociaciones y en insistir en que disfruta de una "relación muy, muy estrecha" con el Gobierno gibraltareño en su conjunto y con la mayoría de sus ministros.