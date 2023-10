Picardo: "Pedro, ya es hora de que tú también formes Gobierno y de que juntos culminemos el tratado que empezamos"

"Pedro, ya es hora de que tú también formes Gobierno y de que juntos culminemos el tratado que empezamos". Con este mensaje dirigido al presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha terminado el líder de la alianza entre laboristas y liberales de Gibraltar, Fabián Picardo, su primer discurso tras ser reelegido como ministro principal de la Roca por cuarta vez consecutiva.

Picardo ha hecho así alusión a una negociación que en realidad no sienta en una mesa a España y a Gibraltar, sino a la Comisión Europea y Reino Unido, que desde hace siete años intentan alcanzar un acuerdo sobre cómo debe ser la relación del Peñón con esa Unión Europea que, desde el el 31 de enero de 2020, empieza al otro lado de Verja, en La Línea de la Concepción.

Esta ha sido la única referencia al Brexit realizada por Picardo tras su victoria en las elecciones de este jueves. El resto de los mensajes parecían dirigidos a la oposición del GSD y a su líder, Keith Azopardi, tras una campaña abrupta y llena de acusaciones más o menos veladas.

Después de haber reconocido antes de las votaciones una "muy extensa" deuda pública generada durante la pandemia del coronavirus, el ministro principal ha anunciado que "para evitar que se sugiera que hay algo que ocultar, porque no lo hay", va a dar "instrucciones al Secretario Financiero del Gobierno de Gibraltar para que las cuentas de todas las empresas públicas que muestren sus activos y pasivos se publiquen online a partir del 1 de abril de este año".

No será, ha explicado, la única novedad de su mandato. "También habrá reformas en otros ámbitos, porque hicimos campaña como un equipo de experiencia, continuidad y cambio, y cambio habrá. En vivienda, nuestro cometido no es continuar como estábamos", ha manifestado. "Es ir más allá, reformar y construir más, y construiremos más. En sanidad, nuestro mandato es hacer que el servicio sanitario responda mejor al ciudadano, y responderá mejor. En cuanto a la educación, nuestro mandato es seguir invirtiendo en nuestros hijos, e invertiremos en ellos. Nuestro mandato no es detenernos. No es revisar. No es auditar. Es actuar y actuaremos. Pero la administración en su conjunto debe cambiar para responder mejor a las necesidades del ciudadano", ha apostillado.

Solidaridad con Israel En su primer discurso como ministro principal, Fabián Picardo ha expresado su "solidaridad" con el Estado de Israel, en pleno conflicto bélico contra Hamás. Tras el cierre de las urnas, a las 22:00 exactamente, "para que no interfiriera en una campaña electoral general que afectaba a asuntos relacionados con Gibraltar", Picardo ha ordenado que el Castillo Moro se iluminara de azul. Así seguirá hasta el domingo.

También ha habido un mensaje para su próximo gabinete ministerial: "Las cosas van a cambiar. No sólo habrá cinco nuevos ministros, también es cierto que la forma en que los ministros hacen las cosas debe cambiar y adaptarse, y cambiar, cambiaremos. Nos plantearemos una reforma democrática aún mayor, aunque en los últimos doce años hemos llevado a cabo más reformas democráticas que ningún otro partido en nuestra historia, pero no nos asusta cambiar y hacer más. Y lo haremos".

Los momentos del discurso dedicados a la oposición no han cesado: "Debemos seguir sacando adelante a nuestro pueblo y a nuestro país tal y como ellos han elegido que lo hagamos hoy (por el jueves). En una dura lucha, hemos prevalecido. Frente a falsedades sobre nuestro historial, hemos prevalecido y frente a desafíos, hemos prevalecido, una y otra vez, y lo haremos siempre, permaneciendo unidos".

"El veredicto que ha emitido representa a un Gibraltar al que se le ha hecho creer que hay asuntos que deben tratarse, cuando no hay tales asuntos que deban tratarse. Un Gibraltar que en algunos casos ha hablado de una manera que los partidos gobernantes debemos escuchar, y un Gibraltar que ha sido inducido a hablar en áreas en las que creemos que han sido engañados", ha concluido un Picardo agradecido al pueblo de Gibraltar, al viceministro Joseph García, el más votado de la jornada, a sus compañeros de partido y a los militantes, a los funcionarios, a los agentes de policía, a los taxistas y al ITLD [departamento de informática del gobierno] por el sistema desarrollado para adelantar el resultado.