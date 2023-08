Picardo responde a Landaluce: "Las aguas que rodean Gibraltar son exclusivamente británicas"

El Gobierno de Gibraltar ha tachado de "escandalosas" las declaraciones realizadas por el alcalde de Algeciras y Senador, José Ignacio Landaluce, respecto a la soberanía española de las aguas que rodean al Peñón.

El Ejecutivo gibraltareño había tildado de "ilegal" la actuación del patrullero rápido Águila 2, del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que el pasado lunes por la noche persiguió y abordó a un buque auxiliar del puerto gibraltareño que levantó sus sospechas porque navegaba por la Bahía sin luces y sin el Sistema de Identificación Automática (AIS) activado. Lo hizo, según el Gobierno llanito, en "las aguas territoriales británicas de Gibraltar", a lo que Landaluce respondió: "Las aguas españolas son españolas y no son de Gibraltar. Por mucho que el Almirantazgo haya pintado en sus cartas náuticas que son suyas, nunca fueron cedidas, nunca se recogió en el Tratado de Utrecht y nunca se va a reconocer otra cosa por parte de España porque son aguas españolas, y no en litigio, son aguas claramente propiedad de España".

Ahora responde el ministro principal, Fabián Picardo: “Las declaraciones del Sr. Landaluce a los medios españoles son, francamente, tan erróneas como escandalosas. Las aguas que rodean Gibraltar son exclusivamente británicas. Esto no sólo se establece en la Ley de Gibraltar, sino que también está previsto en el Derecho Internacional Público, a saber, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Si quiere, con mucho gusto le envío al Sr. Landaluce una copia de la Convención y lo guío. También explicaré con gusto la falta de efecto que tiene la reserva formulada por España respecto de la aplicación de la Convención".

"Además, quisiera recordar al señor Landaluce que el ex embajador de España ante las Naciones Unidas (entre 2000 y 2004), Inocencio Arias (quien fue designado para el cargo por el Partido Popular), declaró -a título personal, y no como funcionario posición del gobierno español- que Gibraltar tenía aguas territoriales, a pesar de la antigua afirmación de España de lo contrario. Esta fue una desviación significativa de la postura oficial de España, ya que ha sostenido durante mucho tiempo que el Tratado de Utrecht (1713), que cedió Gibraltar a Gran Bretaña, no incluía las aguas circundantes. El señor Landaluce debe recordar esto cuando hace declaraciones tan falaces como las de este miércoles", apostilló.

“El buque del SVA Águila 2 entró en las aguas territoriales británicas de Gibraltar y tomó medidas ejecutivas sin notificarlo a ninguna de las autoridades de Gibraltar. Esto es totalmente inaceptable y por eso he pedido al Gobierno del Reino Unido que plantee esto con fuerza a España", apostilla Picardo.

"Las declaraciones de hoy en medios españoles en realidad citan a los oficiales del SVA hablando de un 'velero', lo que demuestra que se están inventando su versión de los hechos. ¡El barco en cuestión es un bote auxiliar sin vela! Eso demuestra que la versión de los hechos de los oficiales de la SVA es totalmente poco fiable y el señor Landaluce debería tener más en cuenta la información hecha pública por Gibraltar y no la versión falsa de los hechos que se está difundiendo en España", continúa.

“El señor Landaluce sabe que las aguas de Gibraltar son británicas, pero se niega a aceptarlo. La obsesión del señor Landaluce con Gibraltar es enfermiza y no ayuda a construir esa relación colegiada y próspera entre nosotros que el Gobierno de Gibraltar quisiera ver materializada, particularmente, en el contexto de nuestras negociaciones del Tratado con la UE y con España", manifiesta.

"Le diría amablemente al señor Landaluce que su actitud es la que ha impedido que florezca la cooperación antes. Si aún no ha aprendido que los gibraltareños no reaccionan ante el acoso y menos cuando un político español les dice qué hacer, mejor que saque la cabeza de la arena en la que la ha tenido enterrada durante los últimos doce años”, concluye.