Interior rebaja los controles de documentación en la Verja tras las quejas de Picardo

El Ministerio del Interior ha decidido este viernes rebajar el refuerzo de los controles de documentación que había empezado a aplicar apenas 24 horas antes, en la jornada del jueves, en el paso por la Verja de Gibraltar para incrementar la detección de personas buscadas por la Justicia o con alertas de cualquier tipo en los sistemas de información policial.

La decisión ha sido adoptada poco después de que el Gobierno gibraltareño, encabezado por Fabian Picardo, hubiera mostrado sus quejas. El Ejecutivo de la colonia culpó este viernes a las autoridades españolas de provocar con estos controles una ralentización en el paso y colas, y aseguró que respondería con reciprocidad a partir de la próxima semana si no recibía "una explicación razonable".

El refuerzo en los controles acordado por la Policía Nacional, con el visto bueno de Interior, se puso en marcha esta semana tras un episodio ocurrido días atrás en el paso de España a Gibraltar. Una persona a la que le constaba una orden de búsqueda por un episodio de malos tratos intentó huir de la cola de entrada para vehículos al percatarse de que se estaban escaneando los documentos. Llegó a dejar abandonado su coche en la cola donde la Policía localizó la documentación que permitió su identificación, según ha podido saber Europa Sur.

Fuentes españolas explicaron que este refuerzo no suponía cambio alguno sobre el estatus existente en el paso por la Verja, dado que no se estaba sellando la documentación. Únicamente, según estas mismas fuentes, se escaneaba un mayor número de documentos para localizar posibles alertas.

Por el contrario, Gibraltar sostuvo en una nota que las autoridades españolas "sin previo aviso" iniciaron el jueves "un nuevo régimen de control de pasaportes" con el escaneo "de un número significativo de pasaportes, incluidos los de titulares de la tarjeta roja de residentes en Gibraltar e incluso de algunos nacionales españoles e incluso de documentos de identidad". Algo que, según el Gobierno gibraltareño, provocó "largas colas y considerables molestias" a miles de personas "la mayoría españoles".

El Gobierno de Gibraltar insistió en que en caso de no recibir una explicación "o que la explicación no sea razonable" actuaría de forma recíproca a partir del lunes, provocando la marcha atrás de Interior. "Esto significa que los trabajadores transfronterizos que no estén cubiertos por el acuerdo de retirada deben asegurarse de que tienen documentos de viaje válidos disponibles para su inspección al entrar en Gibraltar. Y aquellos que están cubiertos por el acuerdo de retirada tendrán que demostrarlo a través del suministro diario de documentos de viaje y de identidad válidos", había advertido el Ejecutivo de la colonia.