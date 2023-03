El Gobierno aprueba el acuerdo con Reino Unido para el reconocimiento y canje de permisos de conducir que beneficia a Gibraltar

El Gobierno de España ha aprobado este martes el acuerdo con Reino Unido para el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción así como al intercambio de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial ahora que el país ya no forma parte de la UE como consecuencia del Brexit.

Según ha explicado Moncloa, el convenio pone fin a las sucesivas prórrogas para el canje de permisos que se ha venido aplicando desde que concluyó el periodo transitorio previsto en el Acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La medida también beneficia a la población de Gibraltar y a los permisos emitidos en la colonia británica.

A partir de ahora, los titulares de un permiso de conducción válido y en vigor expedido por cualquiera de los dos países podrán solicitar el canje de su permiso de conducir equivalente donde haya fijado su residencia, sin estar sujeto a ningún requisito adicional de prueba práctica o teórica y de acuerdo con las tablas de equivalencia entre las categorías de permisos de ambos países.

En este sentido, está previsto que se puedan canjear todos los permisos o licencias válidos de los actuales residentes expedidos con anterioridad a su entrada en vigor, mientras que para los permisos expedidos con posterioridad a dicha entrada en vigor será requisito indispensable que los permisos hayan sido expedidos en el país donde el solicitante tuviera su residencia legal.

Gracias a este acuerdo, los británicos residentes en España que no habían realizado el reconocimiento de su permiso de conducir antes del Brexit, ni en las sucesivas prórrogas otorgadas, podrán hacerlo a partir del jueves 16 de marzo.

Para facilitar la tramitación administrativa en las jefaturas provinciales de tráfico se ha concedido un periodo de seis meses durante el cual los ciudadanos británicos pueden circular por España con su permiso original mientras tramitan el canje.

Además, España y Reino Unido se comprometen a proporcionarse información sobre los datos de los vehículos y sus titulares a efectos de investigar infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad vial, en especial en los supuestos de exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, no detenerse ante un semáforo en rojo, conducir en estado de embriaguez, conducir bajo los efectos de las drogas, no usar un casco de protección, circular por un carril prohibido o uso ilegal de teléfonos móviles.

Satisfacción en Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y ha emitido una nota técnica aclaratoria. Entre otros detalles, Gibraltar ha subrayado que independientemente del resultado de las negociaciones en curso sobre la relación de Gibraltar con la UE:

Los permisos de conducir gibraltareños de quienes visiten España seguirán siendo reconocidos en España, sin necesidad de que los permisos de conducir de Gibraltar vayan acompañados de Permisos de Conducir Internacionales.

de quienes visiten España seguirán siendo reconocidos en España, sin necesidad de que los permisos de conducir de Gibraltar vayan acompañados de Permisos de Conducir Internacionales. Para los titulares de permisos de conducir de Gibraltar residentes en España , los permisos de conducir de Gibraltar pueden canjearse sin necesidad de realizar un examen práctico o teórico en España.

, los permisos de conducir de Gibraltar pueden canjearse sin necesidad de realizar un examen práctico o teórico en España. Los titulares de permisos gibraltareños residentes en España verán reconocidos sus carnets en España durante seis meses, bien a partir de la fecha en que comience a aplicarse el presente Acuerdo si ya se reside en España, o bien, si el titular se traslada a España con posterioridad, a partir de la fecha en que obtenga la residencia.

"Naturalmente, se proporcionará un trato recíproco a los titulares de permisos de conducir españoles que visiten Gibraltar y residan en Gibraltar, como ha sido el caso hasta la fecha", ha apuntado el Ejecutivo.

Permisos gibraltareños

Los titulares de permisos gibraltareños residentes en España verán reconocidos sus carnets en España durante un período transitorio máximo de seis meses (bien a partir de la fecha en que comiencen a aplicarse estos nuevos acuerdos si ya se reside en España, o bien si el titular se traslada a España con posterioridad, a partir de la fecha en que obtenga la residencia de España).

Este periodo de seis meses dará tiempo a los titulares de permisos de conducir gibraltareños residentes en España para tramitar el canje. Si no canjea su permiso de conducir de Gibraltar por uno español en este plazo, podrá seguir teniendo la posibilidad de canjear su permiso de conducir de Gibraltar por el español, si bien su permiso de conducir gibraltareño no será válido para conducir en España después de esos 6 meses mientras espera la tramitación del canje.

Para canjear el carné, necesitará un certificado que acredite que ha superado un test psicotécnico (que consiste en una breve prueba para comprobar el estado de su vista y reflejos).