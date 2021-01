Gibraltar recibe las primeras vacunas contra el coronavirus

La ministra de Salud y Cuidados de Gibraltar, Samantha Sacramento, ha recibido en el hospital St Bernard el primer envío de la vacuna contra el Covid-19 suministrada por el Reino Unido.

Se trata de la que fabrica Pfizer BioNTech que se ha administrado a la gran mayoría de personas que han recibido una vacuna en el Reino Unido. Según recuerda el Ejecutivo gibraltareño, los estudios muestran que hasta el 95% de las personas que son inoculados con ella desarrollan una respuesta inmune. "La vacuna Pfizer BioNTech actúa activando la respuesta natural del cuerpo para producir anticuerpos contra el virus que causa el Covid-19 y también estimulando la producción del cuerpo propias células para combatir el virus", explica el Gobierno, que también resalta que no contiene ningún virus vivo y por lo tanto no puede causar Covid-19.

El ministro principal, Fabián Picardo, afirma que la llegada de esta vacuna es "una demostración" del trabajo realizado "con el Foreign Office y el Ministerio de Defensa como parte de la familia británica de naciones, un impresionante ejemplo del poder de la ciencia y una oportunidad para cada uno de nosotros de vacunarnos contra mortal Covid-19". "Ya me he registrado para la vacuna e insto a todos a que lo hagan y en de esa manera ayúdenos a doblar la esquina y recuperar Gibraltar y nuestra economía y finanzas públicas a tiempo", concluye.

Sacramento agregó: “Estoy encantada de que ahora tengamos miles de dosis de la vacuna en nuestros congeladores de temperatura ultrabaja en Gibraltar. Este domingo se aplicará a los primeros residentes y al personal de los Servicios de la Residencia de Ancianos junto con el personal de primera línea, trabajadores sanitarios y de la Agencia de Cuidados. El lunes será la apertura de la vacunación pública en el antiguo Centro de Atención Primaria en Casemates Square, que permitirá a más de 500 de nuestros las personas más vulnerables a ser vacunadas cada día. Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los que ha trabajado para hacer esto posible. Cada inyección que damos a partir de mañana comienza a reducirse la probabilidad de que las personas en Gibraltar se enfermen gravemente o incluso mueran. Tan pronto como sea mi turno tomaré esta vacuna".

El director Médico de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar, el Dr. Krishna Rawal afirmó que no alberga duda alguna de que tener esta vacuna "es lo correcto". "Durante toda la pandemia he seguido el consejo de protegerme a mí y a mi familia y de mantenerme en forma y bien para servir a nuestra comunidad. La vacuna es ahora la mejor manera de hacerlo y me enorgullece decir que, como médico de primera línea, estaré entre los primeros en ser vacunados mañana. Le pediré a todo el personal de la GHA y a los pacientes que se vacunen cuando sea su turno”, recalcó.

El director de Salud Pública de Gibraltar, Dr. Sohail Bhatti añadió: “Esta vacuna se ha dado a millones de personas y no contiene ningún organismo vivo. Se ha encontrado que es segura e incluso las restricciones iniciales sobre su administración a personas con alergias graves y que están amamantando se están relajando progresivamente. La vacuna de Pfizer ha producido una respuesta inmunológica superior en personas de todas las edades más rápidamente que cualquier otra vacuna de Covid-19 que esté disponible en la actualidad, por lo que estoy encantado de que sea la vacuna que se ha suministrado a Gibraltar. Por favor, aproveche la oportunidad de ser liberado de la pesadilla del año pasado y libérese del miedo y la incertidumbre. Cuando sea mi turno estaré tomando esta vacuna.”

La directora del Centro de Atención Primaria de Gibraltar, Dra. Valerie Flores, dijo: “Sus médicos de cabecera recomiendan encarecidamente que acepte la oferta de vacunación contra el Covid-19 cuando sea su turno. Somos afortunados en Gibraltar de haber recibido esta vacuna antes que muchos otros países que todavía están esperando una vacuna. Como el Dr. Bhatti ha dicho, la vacuna Pfizer BioNTech se ha administrado a millones de personas ahora y ha demostrado que proporciona una de las mejores respuestas en adultos de todas las edades. Me vacunaré este fin de semana para ayudar a proteger a mis pacientes, a mi familia y amigos, a mis colegas y al público”.