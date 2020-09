Gibraltar prepara a sus ciudadanos para un Brexit duro

El Gobierno de Gibraltar se prepara para un Brexit duro. O, mejor, prepara a sus ciudadanos. Este lunes ha emitido una nota técnica en la que explica a sus ciudadanos de que, en el caso de se produzca una salida sin acuerdo de la Unión Europea, a partir del 31 de diciembre de este año deberán tener un pasaporte válido para viajar al Espacio Schengen, por ejemplo, para entrar en España.

Es posible, afirma el Ejecutivo gibraltareño, que ya no sea suficiente con presentar su documento de identidad gibraltareño. Necesitarán un pasaporte que, en el día del viaje, tenga al menos 6 meses de vigencia y menos de 10 años de antigüedad (aunque le queden 6 meses o más de validez).

"Es probable que, incluso en un escenario en el que no haya un acuerdo futuro, se establezcan acuerdos recíprocos entre el Reino Unido y la Unión Europea que prevean viajes sin visado. Estos arreglos significarían que los nacionales del Reino Unido no tendrían que obtener un visado para entrar en la UE (incluida España)", especifica el Gobierno de Fabián Picardo, que avisa que en el futuro, todos los ciudadanos de terceros países (entre ellos, los gibraltareños, siempre que no haya una salida ordenada) tendrían que estar en posesión de autorizaciones de viaje concedidas con arreglo al sistema ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) de la UE, que podría entrar en funcionamiento en 2022. Estos permisos son válidos durante 3 años mediante el pago de una tasa de 7 euros.

Además, explica la nota técnica, a partir del 1 de enero de 2021 las autoridadesfronterizas de los Estados miembros de la UE (incluidas las autoridades españolas) pueden realizar indagaciones en la frontera para comprobar que los nacionales de terceros países (incluidos los del Reino Unido) pueden justificar el propósito y las condiciones de la estancia prevista en el Espacio Schengen y que disponen de medios de subsistencia suficientes para la duración de la estancia prevista. "En caso de que se hagan esas indagaciones, los nacionales del Reino Unido (gibraltareños, también) deben estar preparados para poder demostrar lo expuesto anteriormente, por ejemplo, mediante la presentación de confirmaciones de reserva de alojamiento o la demostración de que están en posesión de suficiente dinero en efectivo o de una tarjeta de crédito válida.

El Gobierno gibraltareño entiende que será "más engorroso" atravesar la Verja en ausencia de un acuerdo a partir del 1 de enero de 2021. "Como se ha dichoanteriormente, todas las partes, incluido el actual Gobierno español, reconocen la importancia de evitar los peores efectos de lo anterior, salvaguardando la fluidez en la frontera en beneficio de todos los residentes de la zona y en beneficio de la prosperidad compartida de la región. Teniendo esto presente, el Gobierno sigue participando en conversaciones constructivas con todas las partes interesadas a fin de alcanzar soluciones permanentes. Esas soluciones podrían prever, entre otras cosas, que las personas que residen en Gibraltar estén exentas de la obligación de presentar la documentación indicada en la presente nota técnica al cruzar la frontera y que se siga reconociendo la tarjeta de identidad de Gibraltar como documento de viaje válido", concluye.

El viceministro principal, Joseph García, ha afirmado que la combinación de la salida de la Unión Europea y la pandemia de Covid-19 podría constituir la "tormenta perfecta", cuyas consecuencias se dejarán sentir durante los próximos años. García participó en un debate virtual en el marco de un panel titulado El Brexit en tiempos del Covid-19, que se celebró el domingo durante la conferencia virtual del partido Liberal-Demócrata británico.

García explicó que el aprovisionamiento de material médico en previsión de un Brexit sin acuerdo demostró ser sumamente útil a la hora de gestionar la pandemia. Describió una panorámica general sobre las actuales negociaciones para la futura relación entre Gibraltar y la Unión Europea y explicó la importancia de la fluidez en el paso por la Verja en el futuro.