Gibraltar impone el uso generalizado de mascarillas en zonas comerciales

Tras el incremento gradual de casos positivos de coronavirus, el Grupo Estratégico de Coordinación del Covid-19 de Gibraltar, presidido por la ministra responsable de Contingencias Civiles, Samantha Sacramento, ha determinado la obligatoriedad de llevar mascarillas en todos los comercios del Peñón.

Esta medida -explica el Gobierno gibraltareño en una nota de prensa- amplía la obligación de llevar mascarilla por parte de los empleados de tiendas a todos los miembros del público que entren en establecimientos. El incumplimiento será castigado con una sanción fija. Se aplicarán excepciones a las personas con discapacidades o enfermedades mentales o en situación de emergencia. Esta medida no aplicará a los niños de menos de 11 años, si bien se alienta a que también la cumplan.

La medida entra en vigor a partir de las 00:00 del viernes 21 de agosto, así como la que adelanta una hora el toque de queda para bares y restaurantes. Actualmente, los restaurantes y bares deben cerrar a las 02:00, con los últimos pedidos a la 01:30. Desde el viernes, los últimos pedidos serán a las 00:30 y los bares deberán cerrar a la 01:00.

Desde el viernes, cualquier bar o restaurante que no cumpla las condiciones también será objeto de una sanción fija, esto es, una multa in situ. Además, se retirará el permiso a cualquier restaurante que incumpla tres veces las condiciones en un periodo de catorce días, tras lo que se deberá volver a solicitar. El consumo de alcohol en lugares públicos sin licencia estará prohibido después de las 23:00h y también será objeto de sanciones fijas.

“Estas medidas están orientadas a trasladar el mensaje de que no solo no debemos bajar la guardia, sino que debemos intensificarla y tomar precauciones adicionales si no queremos que el número de casos positivos aumente. Esta vez es especialmente vital que sigamos protegiendo a nuestros mayores. Es importante que los miembros de mayor edad de nuestra comunidad no se vean expuestos a un riesgo innecesario”, explica Sacramento.

"Hemos gestionado con gran éxito el Covid-19 hasta ahora. Las cifras de contagiados están aumentando tanto en Gibraltar como en los países vecinos. Debemos garantizar que seguimos controlando la propagación. Estas medidas están concebidas para ser lo menos intrusivas posible. Insto a todo el mundo a cumplir estas nuevas normas y a ayudarnos a evitar cualquier propagación innecesaria e involuntaria del virus en nuestra comunidad”, apostilla el ministro principal, Fabián Picardo.