Gibraltar ofrece ya la vacuna contra el coronavirus a los trabajadores transfronterizos

El Gobierno de Gibraltar ha comenzado a ofrecer las vacunas contra el coronavirus a todos los trabajadores transfronterizos que no la han recibido ya.

Cuando se acerca a las fases finales de la vacunación de la población residente, Gibraltar encara la vacunación en la categoría denominada de prioridad 9, en virtud de la cual se ofrecerán vacunas a las personas que cruzan la Verja cada día para trabajar.

Las autoridades sanitarias gibraltareñas están elaborando listas para aquellos que desean ser vacunados. Para ello es requisito indispensable haberse inscrito antes del 1 de diciembre de 2020 en la lista de trabajadores en el Peñón. Si lo cumple, puede inscribirse ahora en la relación de los que desean vacunarse en el siguiente enlace: https://www.gha.gi/registration-for-cross-frontier-workers/

Este jueves, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar había administrado 41.318 vacunas contra el virus que causa el Covid-19. 26.163 personas habían recibido la primera dosis de la vacuna y 15.155 de ellas también habían recibido la segunda dosis.

El próximo lunes 8 de marzo es el último día que se administrarán las primeras dosis en el centro de vacunación del Hospital St. Bernard, dado que este pasará a centrarse en administrar las segundas dosis antes de cerrar el 30 de marzo para permitir al espacio clínico y al personal retomar sus funciones habituales.

El centro de vacunación del Centro Comercial Internacional (ICC) también pasará a administrar segundas dosis la semana que viene, pero también mantendrá un programa en paralelo para administrar a las personas la primera dosis de la vacuna durante otros dos meses.

La ministra de Atención y Salud, Samantha Sacramento, detalló que el número de personas vacunadas en Gibraltar "sigue creciendo a diario". "El miércoles de esta semana fue el día de mayor actividad del programa hasta la fecha, con 1.330 personas vacunadas ese día. Una vez más, quisiera trasladar mi sincera gratitud en nombre de la población de Gibraltar a todos aquellos miembros de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar implicados en la materialización de este programa. También quisiera agradecer al Foreign and Commonwealth Office, al Departamento de Salud y Atención Social y al Ministerio de Defensa del Reino Unido por todo lo que han hecho para obtener y suministrar la preciada vacuna al Peñón: estamos sinceramente agradecidos".

El programa de vacunación de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar ha entrado en su penúltima fase y se administrarán un gran número de segundas dosis y más primeras dosis a lo largo de marzo. "Me gustaría una vez más pedirle a todos los que residan aquí que no hayan sido vacunados y quieran serlo que se pongan en contacto con nosotros tan pronto como sea posible en el (+350) 200 66966 o rellenando el siguiente formulario https://www.gha.gi/registration-for-gibraltar-residents/. Soy consciente de que la línea del (+350) 200 66966 ha tenido mucho trabajo recientemente, por lo que hemos añadido dos líneas adicionales y asesores con efecto inmediato. Recuerde que no necesita tener una tarjeta de registro vigente de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar para tener acceso a la vacuna, solo tiene que acreditar que reside en Gibraltar", explica la ministra

"Ahora que pasamos a ofrecer la vacuna a los trabajadores transfronterizos que no han sido aún vacunados, también quisiera pedirle a todos los empleadores gibraltareños de trabajadores transfronterizos que informen de este formulario online a sus empleados transfronterizos para que puedan registrarse", continúa.

"Me gustaría enfatizar lo importante que es que las personas mantengan sus citas acordadas para vacunarse. La vacuna es tan preciada que no queremos desperdiciar ni una dosis y, de hecho, cabe destacar que ninguna dosis se ha desperdiciado en Gibraltar hasta la fecha. No acudir a una cita acordada aumenta el riesgo de que no pueda recibir la segunda dosis y también incrementa el riesgo de que la vacuna se desperdicie el día en que se le debería haber atendido”, ha finalizado.