El Gobierno de Gibraltar ha insistido en que "las informaciones alarmantes" que revelan que, según el Ejecutivo de Reino Unido, el Peñón no está preparado para afrontar un Brexit duro, provienen de un informe, el de la Operación Yellowhammer, que está "absolutamente desfasado". Convent Place entiende que "los informes actualizados de la Operación Yellowhammer (el hecho público el miércoles por la noche tenía fecha del 2 de agosto) deberían reflejar este hecho cuando se publiquen o se filtren".

"Todos los asuntos mencionados se expusieron y abordaron mucho antes del 2 de agosto. Se basaban en la planificación de los peores escenarios que el Gobierno de Gibraltar expuso en aquel momento y ha abordado plenamente desde entonces, trabajando estrechamente con el Reino Unido y nuestros vecinos de la UE (incluida España) sobre los problemas que pudieran surgir", apostilla el Gobierno gibraltareño en una nota de prensa.

El Ejecutivo de Picardo afirma que "están en curso los trabajos oportunos en el puerto de Gibraltar para tener aún más capacidad de contingencia en el tráfico marítimo". "Aunque no se prevé que esto sea necesario, se quiere asegurar su disponibilidad. También se han abordado de forma responsable cuestiones relacionadas con el flujo de personas, vehículos y mercancías a través de la frontera, con especial atención a los alimentos, los medicamentos y los residuos", continúa.

El ministro principal ha apostillado que "todos esos trabajos no serán necesarios si Reino Unido, España y Gibraltar sabemos lidiar las posibilidades que el Brexit duro nos presenta, para que se conviertan en oportunidades y no en dificultades". "El Gobierno de Gibraltar no va a crear ninguna dificultad en la frontera, ni para los ciudadanos británicos o de otras nacionalidades europeas, o incluso para los trabajadores transfronterizos que entran y salen de Gibraltar. No tenemos por qué tener esas dificultades en la frontera”, ha insistido.

“Gibraltar está preparado para un Brexit sin acuerdo, aunque no sea una buena opción para nosotros. La mejor opción para Gibraltar es permanecer en la Unión Europea", ha recalcado.

Refiriéndose a los memorandos sobre Gibraltar firmados entre España y Reino Unido como parte del Acuerdo de Salida, Picardo consideró que Gibraltar es “un socio fiable para cualquier acuerdo que se pueda llegar en este momento difícil del Brexit". "Lo hemos demostrado en relación a los memorandos que son parte del Acuerdo de Retirada que, aunque aún no son vinculantes, porque el Acuerdo no ha entrado en vigor, Gibraltar ya demuestra que estamos dispuestos a cumplir lo que serían nuestras obligaciones si entraran en vigor. Y creo que por ahí pasa el futuro. De ser socios y de tener buenos pactos que sean en beneficio de las poblaciones de ambos lados de la frontera”, ha reflexionado.

“La aplicación de nuevas reglas en un entorno post-Brexit debe ser marcada por la flexibilidad y la generosidad para asegurar el bienestar y evitar el sufrimiento de ciudadanos y trabajadores europeos, españoles y gibraltareños”, ha sentenciado.