FRS llevará a Gibraltar los productos que no pueden pasar la Verja tras el Brexit

El Gobierno de Gibraltar ha alcanzado un acuerdo con la alemana FRS para el transporte de camiones desde Algeciras a Gibraltar con algunos productos de origen británico que tienen que pasar por el punto de control aduanero algecireño después del 31 de diciembre, cuando termina el periodo de transición del Brexit. El buque llegará a Gibraltar a las 7:00 y partirá a las 8:00, seis días a la semana.

A partir de enero de 2021, los ferries operados por la empresa contratada operarán en la reducida ruta marítima que cruza la Bahía para transportar camiones que pasen de Algeciras a Gibraltar. Además, el Gobierno también ha anunciado que las obras de infraestructura necesarias para desembarcar camiones desde ferries en North Mole ya han sido completadas y probadas con éxito.

Los proveedores de alimentos relevantes en Gibraltar ya han sido informados acerca de los horarios de operación de la empresa de ferries, así como los términos y condiciones de uso de las amplias franjas disponibles.

El Gobierno ha emitido una nota técnica en la que especifica que las cadenas de suministro de todos los productos alimenticios originadas en la UE continuará de forma normal. Esto seguirá aplicándose tanto si se alcanza un acuerdo como si no.

"Incluso aunque no se alcance un acuerdo con respecto a la futura relación del Reino Unido y Gibraltar con la UE, el público no debe preocuparse por una posible interrupción de las cadenas de suministro a Gibraltar. Esto no va a ocurrir. Esto significa que Gibraltar continuará siendo capaz de importar alimentos, combustible, medicamentos y otros suministros esenciales, independientemente de que se alcance un acuerdo con la UE o no", concluye.

El 31 de diciembre de 2020 finalizará el período de transición (a veces también denominado período de aplicación) previsto en el Acuerdo de Retirada entre la UE y el Reino Unido. El final del período de transición pondrá fin al actual status en virtud del cual Gibraltar, sus ciudadanos y sus empresas han disfrutado de los derechos de la Unión Europea.

Por lo tanto, con sujeción al resultado de las negociaciones en curso sobre la futura relación del Reino Unido y Gibraltar con la Unión Europea, el fin del período de transición traerá consigo importantes cambios para los que Gibraltar, en su conjunto, se está preparando desde hace años.