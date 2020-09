La actitud del gobierno británico ante un posible Brexit sin acuerdo sigue generando reacciones en todo el continente. Tras afirmar Boris Johnson que no le temblará el pulso para salir de la Unión Europea sin pacto, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha pedido este martes al primer ministro británico, Boris Johnson, que respete el acuerdo alcanzado con la Unión Europea sobre el Brexit y, en particular, sobre Gibraltar, al recordarle que "lo acordado es lo acordado".

González Laya ha instado a Johnson a cumplir el pacto en una rueda de prensa junto con su homólogo italiano, Luigi Di Maio, tras una reunión mantenida en la Prefactura de Milán. "De la misma manera que el Reino Unido dice que el 'Brexit' es 'Brexit', la UE dice que lo acordado es lo acordado", ha asegurado la jefa de la diplomacia española.

La titular de Exteriores ha fijado esta postura al ser preguntada por cómo podría afectar la nueva actitud de Londres en relación con Gibraltar, sobre la que se había consensuado en una cláusula que cualquier asunto relativo a la colonia británica debería contar con el beneplácito de España.

Ante la nueva ronda de negociaciones sobre la futura relación de la UE y el Reino Unido, Johnson aseguró que no le temblará el pulso para ejecutar una salida sin acuerdo si no se cierra un pacto antes del 15 de octubre. Para González Laya, "es difícil construir un acuerdo si no se cumple lo que está acordado".

González Laya confía en que Londres respete el pacto porque "lo más importante ahora es generar confianza" para que la economía pueda recuperarse del golpe de la pandemia. "Un acuerdo negociado entre la UE y el Reino Unido sería la mejor manera de demostrar el compromiso de ambos con los ciudadanos y empresas para relanzar nuestras economías", ha apostillado la ministra.