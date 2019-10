Boris Johnson pide a la UE una extensión del Brexit obligado por el Parlamento

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó a las 23:00 de este sábado que el Gobierno de Boris Johnson le había remitido una carta solicitándole una nueva extensión de Brexit. Aunque prolonga la incertidumbre, la noticia sirve para espantar del Campo de Gibraltar y del Peñón el fantasma de una salida sin acuerdo, que en las últimas semanas parecía irremediable.

Tusk inició inmediatamente una ronda de consultas con los líderes europeos para determinar si aceptarán la nueva prórroga o no, a la que el propio Boris Johnson se negaba en rotundo. De hecho, envió la carta sin firmarla, según varios medios británicos. Fue el Parlamento Europeo el que, en otro giro inesperado, obligó este sábado al primer ministro a remitir la misiva al Consejo Europeo.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit