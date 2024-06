Gibraltar recibe a Ben Bathurst como nuevo gobernador para la colonia

El nuevo gobernador de Gibraltar, el teniente general Ben Bathurst, ha llegado este martes al Peñón para ejercer de representante de la corona británica durante los próximos cuatro años.

Bathurst sustituye al vicealmirante David Steel, que dejó Gibraltar el jueves 23 de mayo al término de su periodo de cuatro años como gobernador y comandante en jefe.

El ministro principal, Fabian Picardo, ha expresado su bienvenida a Barhurst con un discurso en el que no han faltado referencias a la negociación del tratado entre la Unión Europea y Reino Unido: "No es ningún secreto, excelencia, que hasta ahora no hemos sido capaces de volver a traer a nuestro pueblo y a este lugar para su consideración un tratado entre el Reino Unido y la UE sobre nuestra futura relación con Europa tras el Brexit. Pero, en el proceso de búsqueda de nuestra reelección fuimos muy claros en el sentido de que garantizábamos que solo volveríamos a firmar un tratado con garantías".

"Un acuerdo con garantías en todos los aspectos fundamentales, entre ellos la soberanía, la jurisdicción y el control, y que aporte beneficios sociales y económicos duraderos a nuestra gente y a la gente de la región circundante. Porque un acuerdo rápido, sin garantías o no beneficioso no le interesa a nadie. Como tampoco interesaría un acuerdo que no pudiera aplicarse por no contar con el apoyo popular", ha agregado Picardo.

El ministro principal ha apuntado que el próximo proceso electoral en Reino Unido no debe suponer grandes cambios en las negociaciones. "Sea cual sea el partido político que gobierne, tenemos claro que, tanto con una administración conservadora continuista como con una administración laborista entrante, los fundamentos principales de esta negociación no cambiarán. Los laboristas se lo han dejado claro desde hace tiempo a nuestras contrapartes negociadoras pertinentes. De hecho, podríamos estar a las puertas de otra primicia histórica: que Londres, Madrid y Gibraltar tengan gobiernos socialistas", ha enfatizado Picardo.

Ben Bathurst ha desarrollado toda su carrera en el ejército británico, incluyendo tres misiones en Iraq y otra en Afganistán. Posteriormente, ejerció como representante militar de Reino Unido ante la OTAN y la Unión Europea. En el momento de recibir destino en Gibraltar, trabajaba en calidad de voluntario como comisionado del ejército para la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth.