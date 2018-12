Un buque de la Armada pasa junto a Gibraltar con el himno de España a todo volumen

El servicio de información del Gobierno de Gibraltar en España se ha quejado este martes de que un patrullero de la Armada, la corbeta Infanta Elena, haya navegado frente a sus costas con el himno de España sonando a todo volumen a través de un altavoz.

@foreignoffice @HMGoG_MIP enough is enough it may not undermine sovereignty for the UK,but for as Gibralterians it's an invasion of BGTW.The UK Government must take action in defence of it's people. pic.twitter.com/QNGKpCjXKw