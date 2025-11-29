World of Frozen, cuándo se inaugura la esperada tierra temática de Disneyland Paris

En un anuncio que ha encendido la ilusión de millones de fans en todo el mundo, Disneyland Paris ha desvelado que el 29 de marzo de 2026 abrirá las puertas World of Frozen, la esperada ampliación de Disney Adventure World (ex Walt Disney Studios). La nueva zona temática es una inmersiva aventura dedicada al universo de Frozen, en el renovado segundo parque del resort.

Este hito no solo duplicará casi el tamaño del parque original, sino que marca así el inicio de una era repleta de aventuras inspiradas en Disney Animation, Pixar y Marvel, consolidando a Disneyland Paris como el destino turístico número 1 de Europa. El anuncio, en conferencia de prensa, ha generado una oleada de expectación en redes sociales, con #WorldOfFrozen y #DisneyAdventureWorld.

La historia de esta evolución comienza en 2018, cuando Disneyland Paris inició un proceso de renovación integral para elevar su oferta de entretenimiento. Natacha Rafalski, presidenta de Disneyland Paris, revela su entusiasmo: “el 29 de marzo marcará un hito histórico para Disneyland Paris con la transformación de nuestro segundo parque que pasará a llamarse Disney Adventure World y la inauguración de su espectacular nueva ampliación, que incluye World of Frozen. Con este paso, estamos llevando a cabo la transformación más ambiciosa en la historia de nuestro resort, ampliando los límites de la imaginación e invitando a los visitantes a vivir sus propias aventuras en los extraordinarios mundos de Disney Animation, Pixar y Marvel. Esto marca una nueva era para el primer destino turístico europeo, llena de historias profundas, emociones intensas y momentos inolvidables”, retrata la directiva.

La tierra de El Rey León que se levanta en Disney Adventure World

World of Frozen, inspirada en la exitosa saga de Walt Disney Animation Studios, transportará a los visitantes al corazón de Arendelle, recreando con fidelidad paisajes nevados y escenarios icónicos como el Palacio de Hielo de Elsa en la Montaña del Norte y la bulliciosa Aldea de Arendelle. La estrella indiscutible será un personaje robótico de última generación que representará a Olaf, el entrañable muñeco de nieve, capaz de interactuar de forma dinámica con los entornos, los aldeanos y las reinas Anna y Elsa. Este Audio-Animatronic avanzado, presentado en primicia durante la conferencia por Bruce Vaughn, presidente y Chief Creative Officer de Walt Disney Imagineering, promete ser una atracción inolvidable.

La experiencia principal será un paseo familiar en barca que navegará por los fiordos helados, permitiendo a las familias sumergirse en la magia de Frozen con Let It Go en un entorno de nieve perpetua.

Pero World of Frozen es solo el comienzo. El nuevo Disney Adventure World se estructurará en tres tierras: la mencionada World of Frozen, los coloridos Worlds of Pixar, con expansiones en atracciones como Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée, y el épico Marvel Avengers Campus, que ya es un referente para los fans de superhéroes.

Habrá una cuarta área, inspirada en El Rey León, que se unirá más adelante, completando la visión de un parque que casi duplica su extensión actual gracias a la creación de Adventure Bay, un lago de más de 30.000 metros cuadrados que servirá como eje central. Durante el día, este lago será un oasis de relax con el West Pavilion, un pabellón de estilo arquitectónico de principios del siglo XX donde a primera hora estarán Mickey y Minnie sumándose el resto de personajes a lo largo del día.

Al caer la noche, Adventure Bay se convertirá en un escenario espectacular para un nuevo show nocturno que combinará drones, luces, proyecciones y fuentes luminosas. Adventure Way se convierte en la nueva avenida principal.

En el ámbito gastronómico World of Frozen contará con Nordic Crowns Tavern, un restaurante que evocará el espíritu de Arendelle. Para una experiencia más refinada, el Regal View Restaurant & Lounge, con tiendas como el Fjord View Shop.