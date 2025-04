William Levy, detenido por desorden en la vía pública y allanamiento de morada

William Levy se ha convertido en protagonista de la actualidad y no precisamente por su trabajo como actor. El intérprete de Café con aroma de mujer ha sido detenido en la localidad de Weston (Florida), tras ser acusado de conducta desordenada en la vía pública y allanamiento de morada. NBC Miami ha comunicado la detención del actor que ha permanecido retenido en la cárcel de Broward.

El motivo de la detención según el citado medio ha sido la “intoxicación desordenada en un espacio público”. William Levy se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras drogas, siendo un peligro para sí mismo y para el resto de personas. No sería el único delito que se le imputa, ya que también se le acusa de allanamiento de una propiedad privada.

Sobre el actor han pesado otras acusaciones en los últimos años. En 2024, el programa de televisión Chisme No Like sacaba a la luz un presunto embarazo a una mujer a la que obligó a abortar. “Es una chica de Tenerife. Todo pasó mientras él estaba rodando Montecristo. Se conocieron en una discoteca de Madrid, me llegó la información por parte de ella. Vi los chats que se habían mandado y comprobé que era el teléfono de él”, aseguraba Carlos Corbacho.

El periodista ofrecía más detalles de su relación con la chica española. “Ellos mantienen una relación durante tres o cuatro meses mientras él está en España. Ella se va a Tenerife porque él sigue allí con el rodaje. Están juntos hasta el día 28 de agosto, siendo un día después cuando era el cumpleaños de William. Ahí termina todo porque ella se hace un test de embarazo, le dice que está embarazada y la bloquea en Instagram. La bloquea por Facebook y WhatsApp. Ya no puede contactar con él. Se presenta en el rodaje y la dejan fuera. Es un asistente de William el que se pone en contacto con ella y le da 400 euros para que se vaya a una clínica. Ella aborta y ahora está con problemas de depresión. Ella es guapísima, pero súper discreta”, sentenciaba.