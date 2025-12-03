La valentía de Alba Flores para poner en valor el legado artístico de su padre

Alba Flores sigue adelante con la promoción de su trabajo más especial como actriz, Flores para Antonio, la película documental con la que se rinde homenaje a su padre, el compositor y artista Antonio Flores. Alba perdió a su padre cuando tan solo tenía ocho años. Ahora, a sus 33 años, ha sentido que es el momento de homenajear su memoria y legado artístico. Así lo ha asegurado en su visita al programa Mañana más de Radio Nacional de España.

“No hay una semana en la que no se me haya acercado una persona a hablarme de él. Con el documental se ha abierto una puerta para que lo volvamos a tener presente: a él, a su vida y a su música”, ha comentado.

Uno de los momentos más duros para Alba era contar cómo fue la muerte de Antonio Flores, un relato que tuvo que asumir en primera persona. “Al final, todas las direcciones apuntaron hacia mí: Esto lo tienes que contar tú. Entonces era como: ¿Y yo a quién se lo cuento? ¿Se lo cuento a la gente, me lo cuento a mí misma? Y me nació muy espontáneamente hablarlo hacia él. Creo que, dentro de la conversación con el público que hay en esta película, que sí tiene algo de estos, somos nosotros y este es mi padre, también hay una conversación mía con él que creo que la película contiene”, ha explicado.

La actriz madrileña guarda en su corazón los ocho años de vida que pudo disfrutar de la figura de su padre. “En esos ocho años que lo conocí, mi padre me dio una cantidad de amor que todavía me dura. Tengo mucha suerte porque hay personas que tienen esa capacidad de darte tanto amor en una etapa de tu vida que te dura para siempre”, ha reseñado.

Por su parte, Isaki Lacuesta, uno de los directores del documental, ha desvelado en Mañana más cómo se gestó la película sobre Antonio Flores. “Cuando nos metemos a hacerla es porque Alba nos propone contar esta historia, y sabemos que lo va a hacer con una honestidad brutal, que es la que tiene ella”, ha destacado.

Elena Molina, codirectora de Flores para Antonio, ha detallado los cambios que se fueron implementando en el enfoque del proyecto. “Lo que no pensábamos es que, cuando fuimos a ver la magnitud del archivo con el que nos íbamos a encontrar, íbamos a descubrir también a ese Antonio artista 360”, ha concluido.