Skone, la rima improvisada al servicio de la batalla frontal

José Miguel Manzano, natural de Málaga, es uno de los firmes exponentes de Red Bull Batalla en nuestro país. Conocido artísticamente como Skone, el MC’s ha convertido de la improvisación y las rimas su estilo de vida. En el año 2016 se proclamó campeón del mundo en Perú y desde entonces ha sumado numerosos galardones a su brillante palmarés.

–El sobrenombre de Skone, ¿es por algo en especial? –No. Yo antes de rapear empecé a hacer grafitis y solo me salía bien la S, la K y la E. Entonces me busqué un nombre que tuviera esas letras y me quede con Skone.

–¿Cómo recuerda sus inicios en el freestyle? –En los inicios éramos cuatro o cinco personas en el parque Picasso. Allí llevamos nuestros instrumentos para rapear. El día que a lo mejor había 10 personas porque venían cuatro o cinco de Fuengirola era un subidón para nosotros.

–La evolución desde aquellos tiempos a la actualidad ha sido brutal… –Claro, imagínate. De ponerte nervioso porque iban 10 personas a llenar estadios por todo el mundo. Es realmente increíble.

–De todos los campeonatos que ha ganado. ¿Cuál ha sido el más especial para su carrera? –He sido campeón del mundo en varias modalidades y en más de una ocasión. El más especial ha sido el Campeonato Internacional de Perú en 2016 que coincidió con una época súper prime del freestyle.

–¿En qué consiste el campeonato Red Bull Batalla, que cuenta con una fase clasificatoria el 14 de junio en Málaga? –Se hacen varias regionales y al final los clasificados de esas fases eliminatorias van a la gran final de España donde compiten los 16 mejores del país. El que gana el Campeonato de España consigue el billete para el Campeonato Internacional, donde se ven las caras los 16 mejores del mundo.

–¿Cómo calificaría el nivel de España en esta disciplina? –El nivel de España históricamente es el más alto, aunque hay varios países que compiten cerca.

–¿Cómo definiría su estilo a la hora de componer rimas? –Soy bastante frontal en las batallas y también divertido. Una mezcla de ambas cosas. Soy esporádico y respondo rápido. Trato de hacer de cada enfrentamiento una experiencia divertida para el público.