Una pareja afianzada de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su relación

Alejandro Nieto y Tania Medina ya no están juntos después de cinco años de noviazgo. La pareja se sobrepuso a su paso por La isla de las tentaciones hace unos años, pero ahora han decidido tomar caminos separados. Los protagonistas de la ruptura han comunicado su ruptura sentimental, algo que se veía venir tras unas imágenes de un viaje de Tania que comentó de manera tajante el ganador de Supervivientes 2022. “Me parece lamentable”, escribía en un principio para después borrar el comentario.

Tania Medina ha sido la primera en comunicar la ruptura. La influencer ha publicado una story en la que anuncia que se van a dar un tiempo y pide respeto para la decisión. “Por la salud de los dos vamos a darnos un tiempo y, si nos tenéis cariño, por favor, respetadnos. Hay que quererse bien por encima de todo. Necesito que lo respetéis y no seáis duros con él, porque nadie es perfecto”, ha posteado.

La joven canaria deja caer que se trata de una ruptura cordial, destacando el gesto que tuvo Alejandro. “Pedir ayuda y perdón es lo más grandioso que se puede hacer. Gracias de corazón, te amo”, ha añadido.

Por su parte, el joven gaditano ha compartido un vídeo en el que confirma la separación y no descarta una posible reconciliación en el futuro. “Tania y yo hemos decidido separarnos un tiempo. Creo que ojalá sea todo para algo bueno. Tengo que ajustar varias cositas que tengo en mi cabeza y lo que necesito ahora es apoyo y que no seáis duros conmigo”, ha comentado con lágrimas en sus ojos.

“Soy persona y no voy a admitir que se me lapide o que se me insulte porque no me lo merezco. Todo el mundo cometemos errores. Aquí estoy yo para dar la cara”, ha continuado. Alejandro ha asegurado que Tania está por encima de todo y que “nunca le haría daño”.