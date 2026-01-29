La mujer de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor

Bruce Willis arrastra desde hace varios años una demencia frontotemporal que le impide comunicarse y llevar una vida medianamente normal. Su esposa, Emma Heming Willis, ha concedido una entrevista para el pódcast The Unexpected Journey en la que asegura que el actor no es consciente de la enfermedad que padece.

“Creo que creen que esto es normal. Existe un término, una afección neurológica, que acompaña a la demencia frontotemporal y otros tipos de demencia, llamada anosognosia, donde el cerebro no puede identificar lo que le está sucediendo”, ha explicado.

La mujer del actor se alegra de que Willis no sepa la enfermedad que tiene. “La gente piensa que esto podría se runa negación, como cuando no quieren ir al médico porque ‘estoy bien’. En realidad es la anosognosia la que entra en juego. Bruce nunca lo abordó. Nunca ató cabos para concluir que tenía esta enfermedad. Me alegra mucho que no lo sepa”, ha comentado.

Emma Heming Willis se ha referido en una entrevista al esta de salud de su marido. / EFE

Emma Heming Willis ha aclarado que esta enfermedad no presenta los mismos síntomas que el Alzheimer, son dos padecimientos diferentes. A Willis no se le olvidan las cosas. “Él sigue muy presente en su cuerpo. Cuando alguien me pregunta: ‘¿Bruce todavía sabe quién eres?’ Sí, lo sabe, porque no tiene Alzheimer”, ha añadido.

La familia ha aprendido a convivir con la demencia frontotemporal de Willis. “Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que la que conectarías con tu ser querido, pero sigue siendo muy hermosa y significativa. Simplemente es diferente. Simplemente aprendes a adaptarte”, ha destacado.

En 2022, la familia del actor hizo público su diagnóstico de afasia para un año más tarde confirmar que padecía demencia frontotemporal. Pese a ello, el intérprete goza de buena salud, tal y como aseguraba su mujer en una entrevista con Diane Sawyer en ABC News realizada el pasado mes de agosto. “Bruce sigue siendo muy activo. Bruce goza de muy buena salud en general. Es solo que le está fallando el cerebro. El idioma está fallando, y hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él que es diferente. Cuando la familia se reunía, él se derretía un poco. Se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Hacer todo lo contrario fue alarmante y aterrador”, aclaraba hace unos meses.