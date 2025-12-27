El menú más especial para la Nochevieja y el brindis más exquisito en el centro de Málaga

La última noche del año tiene un sabor inconfundible en La Máquina, ese lugar donde tradición y elegancia se dan la mano para celebrar lo que de verdad importa: buena mesa, buena compañía y ese inconfundible “sabor a Madrid”.

El grupo, con más de cuatro décadas de historia, presenta su Menú de Nochevieja 2025, una propuesta gastronómica creada para brindar con el mejor producto y cerrar el año con el espíritu que siempre ha definido a la casa: hospitalidad, autenticidad y excelencia.

Fiel a su estilo, La Máquina propone una cena en la que cada plato rinde homenaje a la cocina española más genuina, elaborada con materia prima fresca y de temporada. Pescados salvajes, mariscos de lonja, carnes nacionales y recetas tradicionales reinterpretadas con técnica y respeto se convierten en protagonistas de una velada pensada para saborear sin prisas.

El Menú de Nochevieja 2025, disponible en restaurantelamaquina.es, se servirá en siete de sus espacios más representativos, incluyendo por primera vez su restaurante en Málaga, el primer establecimiento del grupo fuera de Madrid, que también se suma a esta celebración tan especial. En la capital, la cita se vivirá en La Máquina de Jorge Juan, Chamberí, Caleido, La Moraleja, El Jardín de La Máquina y Puerta 57, este último con un valor añadido: es el único restaurante del Estadio Santiago Bernabéu que celebrará la Nochevieja, ofreciendo a sus comensales una experiencia irrepetible en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Cada espacio ofrecerá su propia atmósfera —desde la sofisticación urbana de Jorge Juan hasta la calidez residencial de La Moraleja o la energía contemporánea del Bernabéu—, pero todos compartirán un mismo hilo conductor: celebrar el cambio de año con el inconfundible sello de La Máquina. Todo acompañado de una bodega impecable, con denominaciones de origen nacionales, y una coctelería sobria y elegante, perfecta para acompañar la cena y recibir el nuevo año con un brindis a la altura.