La lujosa reaparición de Dani Alves y Joana Sanz: ¿Un nuevo paripé?

Joana Sanz y Dani Alves siguen adelante con su relación sentimental. Pese a los continuos rumores acerca de una posible ruptura, la modelo y el exfutbolista no han roto, como se ha podido comprobar en las imágenes emitidas por el programa Fiesta. La pareja ha paseado de la mano por la zona más exclusiva de Madrid, justo cuando llevaban un tiempo prudencial alejado de los focos.

Aunque apenas dan señales de vida por las redes sociales, Joana y Dani han optado por continuar con su matrimonio cuando todo apuntaba a lo contrario. El exjugador del FC Barcelona se encuentra en libertad condicional desde hace ocho meses tras ser condenado por una agresión sexual a una joven en una conocida discoteca de la Ciudad Condal.

Una de las últimas 'stories' que ha compartido Joana Sanz en Instagram. / INSTAGRAM

Según el programa Fiesta, la pareja lleva un alto ritmo de vida con todo tipo de lujos, aunque el deportista esté ahogado por las deudas. “Han estado en el hotel más caro de Madrid y la maleta que llevan es de la tienda más cara cuando este seños debe muchísimo dinero”, han señalado desde el programa de Telecinco.

Lo cierto es que el exfutbolista brasileño sigue pendiente de que se confirme su pena de prisión, por lo que muchos apuntan a que todo se debe a una estrategia de la pareja para aparentar una vida familiar.

Fiesta ha contactado con Dinorah Santana, la exmujer del futbolista, para conocer la situación económica de Alves. Dinorah, que al igual que Joana Sanz ha dado muchos tumbos durante todo este tiempo, exige al deportista dinero para sus hijos. “Según una resolución judicial, dani Alves debe 1,5 millones de euros, esa cantidad no se la ha pagado. Ella considera que el jugador debe una cantidad de dinero por los cinco años que no le ha pagado. Aparte, en España también puso una demanda para pedir dinero por la manutención del tiempo que estuvo viviendo en España y no se la pasó, y el juicio es en marzo”, ha explicado Leiras después de hablar con Dinorah.