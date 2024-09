Laura Galera, así es la sevillana que ha roto la maldición de su madre en ‘GH’

El regreso de Gran Hermano en su versión de concursantes anónimos es uno de los grandes atractivos del nuevo curso televisivo. La pequeña pantalla recupera uno de los formatos más exitosos y lo ha hecho con muchas novedades. Una de ellas es el primer relevo generacional en la historia del programa. Se trata de Laura Galera, hija de la mítica María José Galera, la concursante sevillana que participó en la primera edición de Gran Hermano hace 25 años.

Laura ha sido la protagonista de uno de los primeros flechazos de la presente edición. Ella se ha quedado prendada de Manu, un joven dj. “Estoy rayada porque estoy empezando a sentir cosas que no quiero sentir. Me da mucho miedo y no puedo hacer nada porque no lo puedo controlar”, le ha confesado a Manu.

“Mientras estés aquí, yo te voy a cuidar. Pero yo, por mi experiencia, soy una persona que lo hace todo muy tranquilo y no me gusta hacer las cosas con locura. Yo no sentí ese boom de me he enamorado al verte, pero cuando te he ido conociendo, he dicho ‘esta chavala tiene muchas cosas que son muy afines’ y eso me gusta mucho. Lo que no me gusta es cuando empieza la gente con las tonterías, cuando dicen ‘Manu está con tal’. No, manu está tranquilo, soltero, viviendo la experiencia y fin. Estamos en un momento muy guay los dos. No quiero que nuestra relación cambie absolutamente nada”, ha contestado Manu esquivando la proposición de Laura.

¿Quién es Laura Galera? La joven sevillana de 20 años ha aterrizado en la famosa casa de Guadalix de la Sierra para recoger el testigo de su madre. De momento, Laura ha superado la marca de su progenitora que fue la primera expulsada de su edición. Pese a ser una de las cuatro nominadas, no ha corrido la misma suerte y encara su segunda semana en el reality de Mediaset, en el que ha derribado la maldición de su madre.

Laura ha estudiado auxiliar de enfermería, aunque trabaja como camarera en Sevilla. La joven ha dejado claro que quiere seguir avanzando en su vida. “Con todo lo que gane sería para planificar mi futuro. También me haría mucha ilusión que mi madre y mi familia me vieran seguir subiendo como hizo ella”, dijo en su vídeo de presentación.

La sevillana ha reconocido que participar en Gran Hermano era uno de los grandes sueños de su vida. Asegura que ha heredado el coraje y el temperamento de su madre, pero pretende hacer su camino sin que la señalen como la hija de María José Galera.

Laura quiere complementar su carrera televisiva con las oposiciones de Policía Nacional. Ese sería el plan B tras su paso por Gran Hermano, que puede abrirle otras puertas que hagan reconsiderar sus aspiraciones de cara al futuro.