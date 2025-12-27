Kate Winslet, la firme defensora de la belleza natural y de las arrugas de las manos

Kate Winslet ha cogido definitivamente la bandera de la belleza natural. En su día, la actriz se negó de manera rotunda a salir retocada en el cartel promocional de una serie. Ahora, en una entrevista para The Times, ha vuelto a defender la belleza natural de las mujeres. La intérprete ha reconocido que le da miedo inyectarse sustancias para mejorar su rostro y sus labios.

“Es devastador. Si la autoestima de una persona está tan ligada a su apariencia, da miedo. Y es desconcertante porque hay momentos en que pienso que es mejor, cuando veo a actrices en eventos vestidas como quieren, con cualquier figura, pero luego tanta gente toma medicamentos para bajar de peso”, ha explicado para mostrar su postura ante la citugía estética.

La actriz considera que los retoques estéticos ya no es algo que solo se corresponda con el mundo del espectáculo, sino que muchas mujeres comunes han popularizado las intervenciones estéticas. “La gente ahora ahorra para el bótox o para la porquería que se ponen en los labios”, ha señalado.

Winslet ha declarado que para ella los signos de la edad, como las arrugas de las manos, también forman parte de su concepción de belleza natural. “Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen. Así es la vida, como las manos. Lo que más me molesta es que muchas mujeres jóvenes no tienen ni idea de lo que es ser bella”, ha concluido.