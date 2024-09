Isabel Pantoja y la fortuna derrochada de Julián Muñoz que terminó arruinándole

Julián Muñoz fue contundente en su entrevista póstuma en De viernes, emitida anoche en Telecinco. Quería desquitarse especialmente de Isabel Pantoja, a la que calculó "cuánto le costó", a lo que se añade que fue la causante de su ruina al salir de la cárcel preventiva en 2008, dos años después de que la relación se rompiera. No había nada y, según el ex edil, no tenía más por muchos millones de euros limpiados que se le adjudique. Pantoja habría dilapidado todo lo que él puso en sus manos. "Por no ir a América le pagué 40 millones de pesetas" (240.000 euros, al cambio actual unos 400.000 euros). Aquel dineral de compensación fue en 2003, siendo alcalde y en los primeros meses de su relación, nublado por el enamoramiento. "Se quedó todo y yo no me quedé con nada".

De esta manera aseguró Muñoz en sus últimas horas ante Santi Acosta que "nunca estuvo enamorado realmente de ese señora", aunque estaba loco por ella. ¿Y ella? No se sabe, aunque una ex asistenta, Pepi Valladares, presente en el plató dijo que sí. De viernes montó una amplia tertulia para llenar horas nocturnas, con Isabel Pantoja como eje, justo cuando se cumplen 40 años de la muerte de su marido, el torero Paquirri. Con el ex alcalde no se casó pero sí intentó quedarse embarazada y acudió a una clínica de fecundación. El deseo de ser madre se quedó por el camino cuando supo de una infidelidad de su pareja.

De la familia el que peor sale parado es la sombra de la cantante, su hermano Agustín, "un impresentable un bicho que vivió del cuento todo el rato", resumió. Sin embargo de la madre de ambos, doña Ana (como se le llegó a conocer), nunca tuvo un reproche hacia él, ni le puso pegas. Sobre todo porque su hija vivía como una princesa, "y yo vivía como un marqués", reconoce Muñoz con las prebendas que cobraba como alcalde más allá de su sueldo. Ingresaba 300 euros cada vez que presidía una sociedad municipal, de las que había 22, sociedades creadas por Jesús Gil para crear un intricado sistema de blanqueo. De vez en cuando el entonces alcalde le regalaba un millón de pesetas (6.000 euros) tal como llegó a declarar en juicio. Según su fugaz sucesor, como edil y como alcalde cobraba en torno a los 5 millones de pesetas al mes (30.000 eruos, al cambio actual serían casi 50.000 euros) y de ahí la fortuna que cobró. En el plató se señalaba más a las abundantes comisiones que se cobraban bajo cuerda de forma generalizada. Las comisiones que se repartían "la cuadrilla del visón", y el motanje de ingeniería de corrupción del directivo Juan Antonio Roca, el motor del Caso Malaya.

Julián Muñoz declara de forma vehemente a Santi Acosta en 'De viernes'

En el De viernes de la entrevista póstuma se volvió a hablar de la aproximación amorosa de Muñoz y Pantoja con una primera relación en la noche de una actuación en el desaparecido parque Tívoli. Ella aún estaría con su entonces pareja, Diego Gómez, y él estaba dispuesto a separarse de su mujer, Mayte Zaldivar, con la que volvió a csarse en este año.

Según Muñoz, "lo que le costó Isabel Pantoja", la fortuna personal que dilapidó fue de "90 millones de pesetas", 540.000 euros, al poder adquisitivo actual, más de 750.000 euros. Confesó que le entregaba dinero todos los meses sin saber qué hacía con ese metálico, "yo nunca preguntaba por los gastos". La Pera, la casa adonde se fueron a vivir "la amueblé yo". "Un estudio de grabación costó 30 millones de pesetas, conta con tres suites . La oficina de contratación de Isabel Pantoja que monté después pagaba 3.000 euros al mes de alquiler... Hundió la cuadra y se quedó incluso con el Range Rover que tenía", fue relatando Julián Muñoz en su encuentro con Santi Acosta, tres semanas antes de fallecer este pasado martes. Sin embargo, Isabel Pantoja confesó que tras el cierre de etapa muncipal de Muñoz, con los juicios llamando a la puerta, era ella la que le mantenía a él. "Y todo lo gestionaba su persona de confianza, Teresa Poyo", se recordó desde el plató.

"Se quedó con todo el dinero cuando salí de la cárcel. De La Pera no me llevé nada, nada más que la ropa. Se quedó con el patrimonio enterito. Me dejó tirado, en la puta miseria" fue el contundente remate desgranado por Muñoz.

Según Julián su peor momento en estos años fue con la entrada en la cárcel de su ex esposa, Zaldívar, a la que dejó por esta aventura hacia la ruina total con Isabel Pantoja, que le puso un detective a la ex para saber de sus movimientos. El que fuera alcalde disculpa y justifica a Zaldívar en sus duras declaraciones, como la acumulación de bolsas de basura (negras) llenas de dinero de comisiones. "Era mentira, fue por despecho", aclara Muñoz, a lo que los contertulios de Telecinco no creen.

Se esperaban aún datos nuevos y confesiones más sinceras del ex alcalde, tratándose de, verdaderamente, sus últimas palabras, su despedida y ajuste de cuentas.