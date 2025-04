Isabel Jiménez pone fin a su matrimonio tras 16 años

Isabel Jiménez es una de las periodistas más queridas de Telecinco. La presentadora de Informativos Telecinco acumula dos décadas pegada a la actualidad a través de la pequeña pantalla. La periodista, acostumbrada a ser noticia por cuestiones ligadas a su profesión o a su faceta empresarial, se ha convertido en blanco de la actualidad por una noticia relativa a su ámbito personal. La revista Semana ha avanzado en exclusiva la separación de su marido, el ingeniero Álex Cruz, con el que tiene dos hijos en común.

La citada revista se ha hecho eco de la ruptura de la pareja tras 16 años de matrimonio, más tres años previos de relación. La noticia, de la que ya tenía constancia su círculo más íntimo, no ha pillado por sorpresa a muchos, ya que el matrimonio había mostrado síntomas de flaqueza. Según se recoge en Semana, la pareja atravesaba una crisis, y aunque han intentado superarla, finalmente no ha podido ser y han preferido emprender nuevos caminos. La revista también ha indicado que la ruptura no se debe a la existencia de terceras personas.

Isabel Jiménez y Álex Cruz han decidido separar sus caminos 16 años después de su boda, una ceremonia que tuvo lugar el 27 de junio de 2009 en Almería, de donde ambos son originarios. Uno de sus últimos eventos juntos fue un viaje en familia a México como colofón del 2024. “Agarraos fuerte a la vida… a lo bonito y a lo no tan bonito (que algo nos enseñará seguro). Energía, familia, amigos y vosotros”, posteaba la periodista de 42 años en sus redes sociales.

No ha sido una decisión fácil para ambos, después de tanto tiempo y con dos hijos en común. Incluso desde el entorno más cercano no se descarta una posible reconciliación en el futuro. De momento, Isabel se ha refugiado en su trabajo y, además de su familia, cuenta con el apoyo incondicional de Sara Carbonero. La periodista deportiva, íntima amiga de Isabel Jiménez, sabe por experiencia por lo que está pasando la presentadora de Informativos Telecinco ya que vivió una situación similar cuando se separó de Iker Casillas.

En el ámbito profesional, Isabel Jiménez se ha convertido en uno de los rostros más respetados de la actualidad. La presentadora almeriense compagina su trabajo en Informativos Telecinco con su faceta empresarial. Junto a Sara Carbonero ha fundado la marca de moda sostenible Slowlove, que precisamente este año cumple una década de existencia. Jiménez también ha hecho sus pinitos como influencer y escritora, labores que ha podido conciliar con su vida personal como madre de dos hijos.