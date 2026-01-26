La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ que pudo conocer a Mario Casas antes que Melyssa Pinto

La relación de Mario Casas y Melyssa Pinto no es la única tentación que ha sufrido el actor de Los hombres de Paco. Mayka Rivera, participante de la segunda edición de La isla de las tentaciones, fue relacionada con Mario Casas antes de que este iniciara su noviazgo con Melyssa Pinto. La joven murciana ha reaparecido en el pódcast En todas las salsas de Mediaset Infinity para aclarar que sucedió entre ellos unos meses antes del romance del actor con Melyssa Pinto, también conocida por su paso por La isla de las tentaciones.

Mayka Rivera, que lleva unos años enfocada en su carrera de influencer, se ha referido por primera vez a su affaire con Mario Casas, una información que fue desvelada por la periodista Anna Gurguí.

“Nunca he hablado de esto, pero tengo que reconocer que es verdad. Me dijo que acabásemos la noche juntos”, ha confesado en el micrófono de En todas las salsas.

La creadora de contenido ha reconocido que coincidieron en una discoteca y que no se sintió impresionada por su presencia. “Yo no he dicho que podría haber sido Melyssa Pinto o que Mario Casas quisiera tener una relación estable conmigo. Coincidí con él en una discoteca y bueno, me dijo de acabar la noche juntos. A mí Mario Casas no me impresiona”, ha añadido.

Mayka no pasaba por su mejor momento cuando Mario Casas le propuso acabar la noche juntos. Su corazón estaba roto. “Me quedo con que es un chico que no me conoce de nada, ofreciéndome pasar la noche con él. Intercambió palabras conmigo y yo me fui a mi casa esa noche. Tenía el corazón roto y no me apetecía”, ha zanjado.