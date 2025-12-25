Chris Hemsworth confiesa los secretos de su matrimonio con Elsa Pataky

Chris Hemsworth y Elsa Pataky se han convertido en una de las parejas más afianzadas de la industria del cine. La pareja de actores, que llevan 15 años de modélico matrimonio, optaron por alejarse del ruido mediático e instalarse en una granja en Australia junto a sus hijos India Rose, Sasha y Tristan, que han crecido en un entorno rodeado de naturaleza.

El matrimonio ha mantenido a salvo su relación sentimental de problemas como las agendas profesionales u otras incompatibilidades por motivos labores. El intérprete australiano ha hablado de ese y otros asuntos en el pódcast On Purpose de Jay Shetty.

La gestión familiar ha dejado de lado su vida como pareja en muchos momentos. “Creo que los momentos complicados han sido cuando todo ha sido trabajo, niños, y de repente el nosotros en la relación es prácticamente inexistente. Simplemente, estás gestionando la casa o la agenda familiar”, ha comenzado diciendo.

El actor ha señalado que no es nada fácil cuadrar sus agendas profesionales con el cuidado de sus hijos. Por ello, intentan aprovechar al máximo el poco tiempo que tienen para los dos. “Elsa está libre en el trabajo, yo también, y luego es un caos con los niños, así que nos alejamos de todo eso y simplemente tenemos tiempo para los dos, creando espacios para cada uno en lugar de para el resto del mundo, que puede ser tan absorbente”, ha explicado.

“No tenemos excusas en cuanto al tiempo que podemos dedicarnos gracias al apoyo que recibimos gracias a nuestra situación. Cuando hay humor, aventura, curiosidad, disposición para hacer el ridículo, autodespreciarse y todo eso”, ha añadido sobre compaginar sus agendas profesionales.

Para Hemsworth mantener viva la chispa del amor es fundamental y una de las claves de su matrimonio con Pataky. “Siempre hay esa chispa y esa atracción, pero al final todo se reduce a amistad y compañerismo. En el momento en el que se acaban los temas de conversación, cuando falta la curiosidad y el interés mutuo, es cuando se vuelve preocupante”, ha advertido.

El actor que encarna el personaje de Thor insiste en que nunca se conocerán del todo y que deben convivir con sus defectos y virtudes. “Nos permite perdonarnos mutuamente. Nos permite ser más compasivos el uno con el otro, nos permite comprender mejor los defectos y las versiones inferiores de nosotros mismos. Creo que eso nos ha mantenido a raya", ha zanjado.