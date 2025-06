La boda del hijo de Javier Arenas y Macarena Olivencia en Jerez, todos los invitados

Tras haberse casado su primogénita Marta hace unos meses en Sevilla, la familia Arenas vivía este sábado una nueva boda con el hijo varón mayor del matrimonio del senador Javier Arenas, presidente de honor del PP andaluz, y de la abogada Macarena Olivencia, que acompañó al novio hasta el altar.

La catedral deJerez fue el lugar de la ceremonia vivida al mediodía con el elace de Javier Alois Arenas y de su prometida, Mercedes Montón Martínez-Estéllez, y cuya familia reside en Badajoz. Su padre intervino de padrino, el empresario José Luis Montón Rosáenz. Javier Arenas salió del brazo de la madre de la novia, Mercedes Martínez-Estéllez, al término de la ceremonia oficiada por el sacerd Andrés Ramos Castro. Tras la bendición de la pareja los numerosos invitados degustaron del banquete y fiesta en las céntricas bodegas González Byass.

La novia entrando al templo del brazo del padrino, Juan Luis Montón

El novio del brazo de su madrina, Macarena Olivencia

Arenas, ex vicepresidente del Gobierno, contó entre sus invitados al ex presidente Mariano Rajoy y su esposa, Elvira Fernández Balboa; Fátima Báñez, presidenta de la fundación de la CEA y ex ministra de Empleo; o la portavoz del PP en el Senado, Alicia García Rodríguez

También estuvieron presentes la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo;el senador y alcalde de Carmona, Juan Ávila. Jaime Raynaud, adjunto al Defensor del Pueblo en Andalucía, con su mujer Paloma López. Teófila Martínez, presidenta del Puerto de Cádiz; Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar o el senador y ex presidente de Extremadura, José Antonio Monago.

El senador Javier Arenas y la madre de la novia

La alcaldesa marbellí, Angeles Muñoz o la diputada y vicesecretaria general Carmen Fúnez, formaban parte de los dirigentes populares que se reunieron en la celebración familiar.

También estuvieron la notaria Amalia Cardenete, el neurocirujano Francisco Trujillo, el abogado Francisco Ballester, el empresario Miguel Gallego, el abogado Luis Miguel Martín Rubio o la viuda del periodista Antonio Burgos, Isabel Herce.