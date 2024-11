Boda de la hija de Javier Arenas, Marta, en Sevilla

Marta Arenas, hija del veterano dirigente popular Javier Arenas y de la abogada Macarena Olivencia, se ha casado este sábado en Sevilla, en el templo de la Magdalena, con Marco González Castellanos, hijo de la empresaria Carmen 'Cuqui' Castellanos.

El céntrico templo sevillano ha reunido a dirigentes y ex dirigentes del Partido Popular como el ex presidente Mariano Rajoy o la presidenta del Puerto de Cádiz, ex alcaldesa gaditana Teófila, Martínez. Manuela Villena, esposa del presidente de la Junta, Juanma Moreno, estaba presente en la iglesia para la ceremonia religiosa.

La novia llegó al templo del brazo de su padre, actual portavoz adjunto en el Senado del grupo popular y que fue ministro de Presidencia con Aznar, portavoz del PP en el Parlamento Andaluz y candidato a la presidencia en distintas ocasiones. Su hija es la mayor de los tres vástagos, nieta del recordado letrado y economista sevillano Manuel Olivencia, fallecido en 2018, y que fue comisario general de la Expo 92. Marta Arenas, que tiene 32 años, es reponsable de eventos del hotel Unuk.

Macarena Olivencia, madre de la novia, del brazo de su hijo Javier

El novio aguardaba junto a la madrina, su madre, que salió del templo del brazo de su consuegro tras concluir la ceremonia. Macarena Olivencia salía del brazo de su hijo Javier.

Los padrinos, Cuqui Castellanos y Javier Arenas, al concluir la ceremonia religiosa

Entre otros invitados a esta celebración, amigos personales de las familias de los novios, se encontraban Elías Bendodo, vicesecretario general del PP; el también vicesecretario Juan Bravo; el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo y su viceconsejera Macarena O'Neill; el senador Juan Ávila; el empresario sevillano Rosauro Varo, alto directivo de GAT Consultores; el también empresario Enrique Ybarra; el periodista Carlos Herrera, voz matinal de la COPE, y su esposa, la también periodista Pepa Gea; el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; la viuda del periodista Antonio Burgos, Isabel Herce; la esposa de Curro Romero, Carmen Tello; la periodistas Carmen Martínez de Castro; la catedrática Amalia Gómez, ex secretaria de Estado de Asuntos Sociales; la empresaria Patria Rato; la notaria Amala Cardenete; o los abogados Luis Miguel Martín Rubio, Francisco Baena y José Luis Ballester; o Jaime Rayanud, adjunto al defensor del Pueblo.

Tras el enlace religioso se celebra un almuerzo con fiesta posterior en los salones del Real Club Pineda sevillano.