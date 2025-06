Bertín Osborne y su cambio de imagen: el secreto para perder 15 kilos

Bertín Osborne ha sido uno de los muchos rostros conocidos que ha asistido a la fiesta veraniega de Multiópticas MÓ en Madrid. El cantante, que ha experimentado un notable cambio de imagen con la pérdida de 15 kilos, ha contado su secreto para mantenerse en forma.

“Yo estoy fenomenal, ¿no me ves? No ceno y muchos días no desayuno”, ha comenzado diciendo. Bertín ha asegurado que el cuerpo se acostumbra a todo. “Nuestros antepasados comían una vez al día si encontraban comida, así que eso de comer cinco veces al día…”, ha comentado.

El artista ha realizado una curiosa comparación. “He acostumbrado al cuerpo a comer una vez al día. Como los perros, al mediodía. Eso sí, al mediodía me pongo morado”, ha aclarado.