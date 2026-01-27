Álvaro Morata y Alice Campello: fin a la segunda oportunidad y divorcio en marcha

La segunda oportunidad de Álvaro Morata y Alice Campello no ha salido como ambos esperaban. El futbolista y la modelo hace algo más de un año retomaban su relación sentimental tras pasar unos meses separados. El matrimonio que cuenta con cuatro hijos en común decidía darle una nueva oportunidad a su historia de amor, pero apenas un año después ha llegado una ruptura que parece ser la definitiva.

Desde antes de la Navidad ya se avistaba una crisis de pareja por diferentes razones. La ausencia de publicaciones conjuntas en las redes sociales y en eventos públicos, unido a la falta de mensajes de amor y cariño, hacía presagiar lo peor. El futbolista del Como se instaló en otra vivienda, un hecho que confirmaba el distanciamiento del matrimonio.

Finalmente, parece que ya han iniciado los trámites de divorcio según avanzaba el pódcast En todas las salsas, por lo que existen diferencias que resultan insalvables para una pareja que siempre ha dejado muestras del amor que se procesan. Morata y Campello han asumido que lo mejor es separarse, aunque seguirán manteniendo una relación cordial y amistosa por el bien de sus cuatro hijos.

Precisamente por ello, los trámites se están llevando con discreción y difícilmente los veremos rajando el uno del otro, ni tirándose los trastos a la cabeza. Ambos se quieren y se respetan, pero prefieren separar sus caminos. El entorno de la pareja asegura que no hay terceras personas y que la prioridad de ambos sigue siendo la estabilidad de su familia.

El periodista Javi Hoyos ha desvelado en el programa D Corazón que el propio futbolista ha contactado con él para confirmar la ruptura. Con ello se disipan las dudas y los rumores que venían circulando alrededor del matrimonio. “Morata me ha confirmado en exclusiva que hay ruptura”, ha esbozado a modo de titular.

El deportista español ha realizado una serie de apreciaciones sobre la separación. “Alice es la mujer de mi vida. Vamos a seguir siendo una familia, pero desgraciadamente esta segunda oportunidad no ha salido adelante. No hay terceras personas. La gente entiende que llega un momento que no eres compatible con la otra persona, pero nos queremos muchísimo”, ha explicado.

Javi Hoyos ha asegurado que el futbolista le ha recalcado que es una decisión meditada que no se ha tomado a las primeras de cambio. “Cuando rompes, lo haces por algo. Hemos pasado por momentos muy duros y ambos lo estamos pasando mal”, ha concluido.