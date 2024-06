“Quiero que los algecireños construyan recuerdos bonitos en esta Feria”

–¿Qué es lo que más legusta de ser artista?

–Lo que más me gusta es darle alegría a la gente. Cuando bailo, la gente sonríe y eso no tiene precio. También me encanta dar clases y ver cómo mis alumnas crecen y me recuerdan con cariño.Esas satisfacciones no se pueden comprar.

–¿Cuántos años lleva en el mundo del arte? ¿Cómo fueron los comienzos?

Llevo más de 40 años bailando, ya que empecé con 13 a actuar en festivales flamencos. Mi padre siempre fue un amante de la guitarra flamenca y mi madre del baile y la pintura. En mi casa siempre se ha respirado aire flamenco porque mi padre tocaba la guitarra. No recuerdo una sola mañana en la que no lo escuchara tocar. Uno de sus deseos era tener un hijo o hija que se dedicara a la música, y así fue. Mi hermano se dedicó a la guitarra flamenca, mi hermana al cante y yo al baile. Somos tres hermanos artistas, Luisa, Salvador y yo; y tanto mi hermano como yo somos pregoneros de la Feria Real de Algeciras.

-¿Cómo ha sido su carrera?

-Llevo toda mi vida en el mundo del espectáculo. He hecho teatro, he trabajado en cine, he bailado flamenco y moderno. Estuve cantando en un grupo llamado Atalaya por tres años, luego en Vuelo charter con otro grupo por nueve años, recorriendo ferias por toda España. Creo que soy la artista que más ha trabajado en ferias. Me he dedicado a la música y al baile toda mi vida. Incluso estuve en un grupo de música moderna, aunque no fuera flamenco. He pisado ferias por toda España y también he actuado en el extranjero.

-¿A qué se dedica en la actualidad?

-Ahora me dedico a disfrutar de la vida y estar con mi familia. Tengo dos hijas, Debla de 23 años y Laia de 21 que cumple años precisamente el día del pregón... Las dos están estudiando, y me siento muy orgullosa de ellas. Me gusta sacar a mis perros a la playa, canto, pinto y trato de vivir en familia. Tengo una autocaravana y, con mi marido, disfruto de viajar y crear recuerdos.

-¿Cómo le comuncaron la noticia de que sería la pregonera?

–Al principio me sorprendió, no me lo esperaba. Me llamaron y me dijeron que sería la pregonera, lo cual me llenó de alegría. Me emocioné mucho porque pensé en mi padre, que ya no está, y me hubiera gustado que lo viera. Sin embargo, sé que estará conmigo dentro de mi corazón. Siento un gran orgullo por este reconocimiento de mi pueblo.

–¿Lo tiene ya todo preparado para el pregón?

–Soy una persona muy espontánea, así que prefiero sentir el momento y el público. Tengo algunas cosas preparadas para no desviarme del tema, pero la mayor parte la improvisaré según sienta el ambiente.

–¿Cómo será esta Feria para usted?

–Será muy especial. No estaré todos los días en la Feria porque no soy de salir mucho, pero los días que vaya los disfrutaré al máximo. Estoy muy agradecida por el cariño y el apoyo que he recibido del Ayuntamiento y de la gente de mi pueblo.

–¿Cuál es su momento favorito de la Feria?

–La Feria para mí son colores, lunares. Son abrazos y amigos. El reencuentro con muchas personas que por nuestro día a día no nos vemos. Yo he vivido la Feria de muchas formas.

–¿Qué es lo que más le gusta de la Feria de Algeciras?

–Me gusta el ambiente familiar de día. No me gustan tanto las ferias de noche por el ruido. Disfruto más de la compañía de amigos y de la buena conversación.

–¿Qué mensaje le gustaría transmitir a su pueblo?

–Que cuiden de Algeciras, que es un lugar muy bonito. Que intenten embellecerlo aún más, colgando mantones y poniendo farolillos y que disfruten.