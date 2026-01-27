El Sindicato Ferroviario se une a la convocatoria de huelga de los maquinistas en Adif, Renfe y Logirail el 9, 10 y 11 de febrero

El Sindicato Ferroviario se une a los maquinistas y convoca huelga en Adif, Renfe y Logirail el 9, 10 y 11 de febrero.

El Sindicato Ferroviario se une a los maquinistas y ha convocado también movilizaciones en Adif, Renfe y Logirail para denunciar la "grave" situación que atraviesa el ferrocarril con huelgas de 24 horas los días 9, 10 y 11 de febrero.

El Sindicato Ferroviario considera en un comunicado que los trágicos accidentes vividos la semana pasada, que se han saldado con 46 fallecidos, y la "caótica" situación que se ha generado en toda la red ferroviaria dejan en evidencia que algo está sucediendo en el ferrocarril.

Por ello, ven imprescindible movilizarse y anuncian además una concentración el próximo 3 de febrero frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El sindicato denuncia que el modelo ferroviario se haya centrado durante los últimos 30 años en la construcción de líneas de alta velocidad, olvidando el mantenimiento de éstas y del resto de puntos de la red.

En este sentido, el Sindicato Ferroviario insiste en que este modelo va en la dirección opuesta a los intereses de los ciudadanos y del ferrocarril público, social y de calidad.

Por ello, exige respuestas y soluciones que garanticen la seguridad de toda la red ferroviaria.

Demandas que realizan

El sindicato demanda protocolos de obligado cumplimiento que garanticen la paralización del servicio ante la emisión de una alerta roja por parte de las autoridades; un plan de mantenimiento de la infraestructura y de los vehículos que devuelva a Adif y Renfe el control total del mantenimiento sin empresas externas; mantener limitaciones de velocidad mientras sea necesario o limitar a dos las personas que pueden viajar en la cabina.

Asimismo, reclama un compromiso firme de renovación integral en la línea 050 de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona; una auditoría independiente del Ministerio y de Adif sobre la renovación de la línea 010 entre Madrid y Sevilla o equiparación de las condiciones de trabajo, salario y derechos de la plantilla de Logirail.

También exige un plan de acción inmediata para la solución de los problemas de repuestos en los talleres y las grandes deficiencias en las instalaciones de los talleres.