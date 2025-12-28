Santos Cerdán termina de cobrar los casi 19.000 euros de su finiquito tras dejar el Congreso

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo en junio.

El Congreso ya ha terminado de pagar al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán la indemnización por cese que le correspondía por el periodo durante el que fue diputado, un derecho que le ha permitido percibir casi 19.000 euros en pagos mensuales, la mayoría de los cuales ha cobrado mientras estaba encarcelado.

Cerdán dejó su escaño el pasado 16 de junio, 14 días antes de ingresar en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de obra pública.

El Congreso reconoció definitivamente su derecho a cobrar esta suerte de finiquito el 11 de julio, cuando el beneficiario ya estaba en la cárcel madrileña de Soto del Real de la que salió en noviembre.

Se le concedió por un periodo de seis meses que se cumplen ahora, con lo que diciembre es el último mes que va a cobrar el ex dirigente socialista, según han confirmado fuentes parlamentarias.

El PP intentó que la Cámara no abonara esa indemnización a Santos Cerdán pero la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, desoyó esa petición apoyándose en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara.

El primer partido de la oposición sustentó su solicitud de dejar sin finiquito a Cerdán alegando que el ex diputado habría ocultado al Congreso que era propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar.

Se trata de una de las presuntas sociedades adjudicatarias de la trama por la que también se investiga al antiguo asesor ministerial Koldo García y al exministro José Luis Ábalos, que está en prisión preventiva y, aunque mantiene su escaño, tiene suspendidos sus derechos como diputado y no puede ni votar ni percibir su sueldo. Sin embargo, los letrados de la Cámara concluyeron en su infoeme que el ex dirigente socialista sí podría percibirla siempre que cumpliera con las condiciones establecidas para todas sus señorías, pues esta indemnización es un “derecho” de los exparlamentarios y no una “concesión graciable”.