Sánchez acusa al PP de tomar "como rehenes a los jubilados"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al PP su voto en contra a la convalidación del real decreto ley que incluye la subida de las pensiones y les ha acusado de tomar "como rehenes" a los jubilados.

"Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país", ha afirmado en un vídeo en redes sociales, en el que recrimina a los de Alberto Núñez Feijóo que hayan votado "en contra de los intereses de más de 10 millones de pensionistas".

Sánchez también ha señalado que el PP "ya lo hizo en 2013 congelando las pensiones y desvinculándolas de la evolución de los precios" y se volvió a oponer en el año 2021 cuando el Gobierno aprobó la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

También señala que los 'populares' se opusieron a "las cuatro actualizaciones posteriores" y que el año pasado quisieron hacerlo de nuevo pero "la presión social les hizo rectificar finalmente".

"Piensa en tu abuelo"

En el vídeo, que dura apenas un minuto, Sánchez se dirige a la población joven y les advierte de que aunque crean que esta decisión no les afecta, puede tener impacto en sus familiares.

"Quiza pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo o en tu abuela, quizá en tu padre o en tu madre, que podría perder más de 500 euros al año", ha alertado.

Sánchez considera que es "de justicia" que quienes han dedicado su vida "a construir este país" tengan pensiones "dignas" y ha asegurado que frente a quienes "bloquean los avances" van a pelear para que las pensiones sigan subiendo y así "proteger la dignidad de los mayores".

Yolanda Díaz: Les han quitado 50 euros de pensión"

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el PP "les ha quitado los 50 euros que los pensionistas ya estaban percibiendo en su pensión gracias a la aportación que el Gobierno de España hizo en diciembre".

En opinión de la vicepresidenta, los 137 diputados del PP "una vez más han golpeado" a los jubilados. Asimismo, Díaz ha reprochado que los partidos que han votado en contra del decreto no han podido "ni siquiera aplaudir" tras haber ganado esa votación porque, entiende, que les da "vergüenza" haber "arrebatado" a más de diez millones de personas cincuenta euros al mes.

"Quiero decirle a los españoles que miren lo que vota cada quien (...) Los votantes del PP, que son pensionistas, no pueden soportar que hoy su partido y las derechas en España les quiten 50 euros más al mes", ha añadido la vicepresidenta.