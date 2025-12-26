El recuento del voto en el extranjero no varía el resultado de las elecciones en Extremadura

El recuento del voto en el extranjero no varía el resultado en Extremadura.

El PSOE conserva el último diputado en juego en la provincia de Cáceres, el número 18 de la formación en la Asamblea extremeña, tras el recuento del voto de residentes en el extranjero, el llamado voto CERA, de los comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre.

De esta forma, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, se mantendrá como diputada al conservar los socialistas el octavo escaño por la circunscripción cacereña, que estaba en disputa por 244 votos con el PP.

Según los datos de las Juntas Electorales, responsables de contabilizar este viernes el voto CERA y realizar el escrutinio general definitivo, el PSOE ha obtenido el mayor respaldo de residentes en el extranjero (629 votos) frente al PP (482), Vox (336) y Unidas por Extremadura (300).

En concreto, en Cáceres, donde estaba el último escaño en juego, los socialistas han conseguido 317 votos, el PP 279, Vox 170 y Unidas 143.

Por Badajoz, los resultados obtenidos han sido PSOE 312 votos, PP 203, Vox 166 y Unidas 157.

Un total de 30.610 personas residentes en el extranjero -17.831 en Badajoz y 12.779 en Cáceres- estaban llamadas a las urnas en las pasadas elecciones anticipadas en Extremadura, de las cuales han votado poco más del 5%.

El pasado domingo, el PP ganó las elecciones en Extremadura, con un escaño más que hasta ahora, 29, lejos de la mayoría absoluta establecida en 33 escaños, mientras el PSOE se desplomó hasta su mínimo histórico y se quedó con 18 escaños, diez menos que en 2023. Vox consiguió 11 escaños (seis más) y Unidas 7 (tres más).